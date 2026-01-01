https://crimea.ria.ru/20260101/novosti-svo-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1300-boevikov-1152139328.html

Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков

Армия России заняла более выгодные рубежи и продвинулась вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО, за сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные рубежи и продвинулась вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО, за сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" разгромили украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ разгромлены в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Украинская армия потеряля свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и три станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

