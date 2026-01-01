Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/novosti-svo-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1300-boevikov-1152139328.html
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
Армия России заняла более выгодные рубежи и продвинулась вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО, за сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков. Об РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T13:32
2026-01-01T13:32
министерство обороны рф
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные рубежи и продвинулась вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО, за сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" разгромили украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ разгромлены в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Украинская армия потеряля свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и три станции радиоэлектронной борьбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/dve-popytki-proryva-v-kupyansk-rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-1152139078.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков

Новости СВО – киевский режим потерял за сутки свыше 1300 боевиков

13:32 01.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Армия России заняла более выгодные рубежи и продвинулась вглубь обороны противника на ряде направлений в зоне СВО, за сутки ВСУ потеряли свыше 1300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" разгромили украинских боевиков в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив формирования ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ разгромлены в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Украинская армия потеряля свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и три станции радиоэлектронной борьбы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
13:13
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
 
Министерство обороны РФУкраинаНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
15:02Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
14:42Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае
14:18Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях
13:55На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
13:32Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
13:20Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
13:13Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
13:11В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура
12:58На Крым идет штормовой ветер
12:42ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
12:31Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
12:27Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
12:15В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
12:03Атака на Хорлы Херсонской области: 4 раненых находятся в больницах Крыма
11:52Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
11:45Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
11:20"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины
11:12Звуки взрывов будут слышны в Севастополе – что происходит
11:01В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
Лента новостейМолния