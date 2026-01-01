https://crimea.ria.ru/20260101/novorossiysk-i-sochi-atakuyut-bespilotniki-vsu-1152145254.html

Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ

Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Сочи и федеральной территории Сириус.В это же время глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил об опасности атаки БПЛА на федеральной территории.Он отметил, что силы ПВО наготове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

