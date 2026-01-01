Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг. РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.Из них 61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.Как сообщалось, в Херсонской области 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице. Многие сгорели заживо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА

Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 беспилотников ВСУ

© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.
Как сообщалось, в Херсонской области 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице. Многие сгорели заживо.
Атаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОКрымАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
