Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за минувшую ночь сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.Из них 61 беспилотник сбит над территорией Брянской области, 25 – над территорией Краснодарского края, 24 – над акваторией Азовского моря, 23 – над Тульской областью, 16 – над территорией Республики Крым, 12 – над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву, и 7 – над территорией Калужской области.Как сообщалось, в Херсонской области 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице. Многие сгорели заживо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
