https://crimea.ria.ru/20260101/na-kubani-84-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-i-tepla--vveden-rezhim-chs-1152139534.html
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 01.01.2026
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
Более 80 тысяч жителей Белореченского района Краснодарского края остались без света, тепла, воды и газа из-за обильного снегопада, власти ввели режим ЧС. Об... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T13:55
2026-01-01T13:55
2026-01-01T14:02
кубань
краснодарский край
режим чс
новости
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dbaef468ff0485234d6d4a261061b3f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Белореченского района Краснодарского края остались без света, тепла, воды и газа из-за обильного снегопада, власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.Кроме того, серьезно сбоит мобильная связь, в связи с чем нет возможности оперативно оповещать население.До конца суток 31 декабря энергоснабжение не было восстановлено. В Белореченском районе введен режим ЧС. Работает оперативный штаб, а также три пункта временного размещения.Задержка поездовКроме того, из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев на Кубани задерживаются около 50 поездов, сообщил краевой оперштаб.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.Администрации Кавказского района и Армавира помогли передать пассажирам почти 3 тысячи комплектов питания – воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай. Кроме того, для маленьких пассажиров передали детские новогодние подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7c07db8ef34bb0e1e3f5b732d6c32de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, режим чс, новости, погода
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
В Краснодарском крае 84 тысячи человек остались без света и тепла из-за сильного снегопада
13:55 01.01.2026 (обновлено: 14:02 01.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Белореченского района Краснодарского края остались без света, тепла, воды и газа из-за обильного снегопада, власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.
"В ночь на 31 декабря более чем 84 тысячи человек в Белореченском районе остались без света, воды, газа и тепла из-за обильных снежных осадков", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, серьезно сбоит мобильная связь, в связи с чем нет возможности оперативно оповещать население.
До конца суток 31 декабря энергоснабжение не было восстановлено. В Белореченском районе введен режим ЧС. Работает оперативный штаб, а также три пункта временного размещения.
Задержка поездов
Кроме того, из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев на Кубани задерживаются около 50 поездов, сообщил
краевой оперштаб.
"Задержка поездов составляет от 47 минут до более 27 часов. Их пропускают через поврежденные участки в том числе с помощью тепловозов. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных участков контактной сети", - говорится в сообщении.
Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.
Администрации Кавказского района и Армавира помогли передать пассажирам почти 3 тысячи комплектов питания – воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай. Кроме того, для маленьких пассажиров передали детские новогодние подарки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.