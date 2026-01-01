https://crimea.ria.ru/20260101/na-kubani-84-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-i-tepla--vveden-rezhim-chs-1152139534.html

На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС

На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 01.01.2026

На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС

Более 80 тысяч жителей Белореченского района Краснодарского края остались без света, тепла, воды и газа из-за обильного снегопада, власти ввели режим ЧС. Об... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T13:55

2026-01-01T13:55

2026-01-01T14:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Белореченского района Краснодарского края остались без света, тепла, воды и газа из-за обильного снегопада, власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко.Кроме того, серьезно сбоит мобильная связь, в связи с чем нет возможности оперативно оповещать население.До конца суток 31 декабря энергоснабжение не было восстановлено. В Белореченском районе введен режим ЧС. Работает оперативный штаб, а также три пункта временного размещения.Задержка поездовКроме того, из-за налипания снега, обледенения проводов и деревьев на Кубани задерживаются около 50 поездов, сообщил краевой оперштаб.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.Администрации Кавказского района и Армавира помогли передать пассажирам почти 3 тысячи комплектов питания – воду, продукты быстрого приготовления, печенье, бутерброды, чай. Кроме того, для маленьких пассажиров передали детские новогодние подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

