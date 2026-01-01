Рейтинг@Mail.ru
На Крым идет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 01.01.2026
На Крым идет штормовой ветер
В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T12:58
2026-01-01T12:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
12:58 01.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 2 января, в течение суток 3 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
Черное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регион
Глобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
Вчера, 09:45Радио "Спутник в Крыму"
Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
 
