На Крым идет штормовой ветер
На Крым идет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 01.01.2026
На Крым идет штормовой ветер
1 янв
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.МЧС рекомендует гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А также воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
