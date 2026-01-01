https://crimea.ria.ru/20260101/medvedev-prizval-k-besposchadnomu-vozmezdiyu-za-ataku-na-khersonskuyu-oblast-1152141824.html

Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область

Возмездие за удар ВСУ в новогоднюю ночь по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области будет неминуемым и скорым в ходе наступления российской армии. Об этом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Возмездие за удар ВСУ в новогоднюю ночь по мирным жителям в селе Хорлы Херсонской области будет неминуемым и скорым в ходе наступления российской армии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте."Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков. Годится для этого только беспощадный язык возмездия. Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей армии", - приводит слова Медведева РИА Новости.Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что возмездие должно затронуть и исполнителей этого теракта, и их командиров, где бы они ни находились: на Украине или в Европе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура Атака на Хорлы Херсонской области: 4 раненых находятся в больницах Крыма

