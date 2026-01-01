Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города...
москва
сергей собянин
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.В 19:00 Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА. До 20:00 градоначальник проинформировал о поражении еще девяти дронов. После 20:00 Собянин опубликовал посты о перехвате еще девяти дронов противника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.Минобороны РФ ранее сообщило что в течение новогодней ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять, летевших на Москву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
москва, сергей собянин, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА

20:38 01.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В 19:00 Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА. До 20:00 градоначальник проинформировал о поражении еще девяти дронов.

После 20:00 Собянин опубликовал посты о перехвате еще девяти дронов противника.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Минобороны РФ ранее сообщило что в течение новогодней ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять, летевших на Москву.
Полицейская машина
20:23
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
 
МоскваСергей СобянинНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
