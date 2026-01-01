Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
Силы ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников за полтора часа
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В 19:00 Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА. До 20:00 градоначальник проинформировал о поражении еще девяти дронов.
После 20:00 Собянин опубликовал посты о перехвате еще девяти дронов противника.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщило что в течение новогодней ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять, летевших на Москву.
В 19:00 Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА. До 20:00 градоначальник проинформировал о поражении еще девяти дронов.
После 20:00 Собянин опубликовал посты о перехвате еще девяти дронов противника.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщило что в течение новогодней ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять, летевших на Москву.