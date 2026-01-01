https://crimea.ria.ru/20260101/massirovannaya-ataka-na-moskvu-sbity-20-bpla-1152146707.html

Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА

Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА

Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T20:38

2026-01-01T20:38

2026-01-01T20:38

москва

сергей собянин

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером 1 января в течение полутора часов сбили 20 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.В 19:00 Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух БПЛА. До 20:00 градоначальник проинформировал о поражении еще девяти дронов. После 20:00 Собянин опубликовал посты о перехвате еще девяти дронов противника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.Минобороны РФ ранее сообщило что в течение новогодней ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе девять, летевших на Москву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260101/ataka-vsu-na-sochi-povrezhden-mnogokvartirnyy-dom-1152146386.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)