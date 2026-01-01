Рейтинг@Mail.ru
Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов
Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов
Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице. в результате которого погибли более 20 человек и... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице. в результате которого погибли более 20 человек и более 50 ранены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо
Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов

Крым готов оказать поддержку пострадавшим в Херсонской области после удара ВСУ по кафе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице. в результате которого погибли более 20 человек и более 50 ранены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо

"Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль… Крым готов оказать нашим соседям и братьям всю необходимую поддержку", - написал Аксенов в своем Telegram.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
