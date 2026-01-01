https://crimea.ria.ru/20260101/krym-gotov-pomoch-khersonskoy-oblasti-posle-strashnogo-udara-vsu---aksenov-1152127993.html

Крым готов помочь Херсонской области после страшного удара ВСУ - Аксенов

2026-01-01T09:43

крым

сергей аксенов

херсонская область

новости

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атака всу на село хорлы в херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крым готов оказать Херсонской области всю необходимую поддержку после страшного удара ВСУ по кафе и гостинице. в результате которого погибли более 20 человек и более 50 ранены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживоОн также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

херсонская область

