Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке

Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке

2026-01-01T18:16

интернет

симферополь

новости

крым

новости крыма

общество

киберпреступность

кибербезопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" сообщает о ходе ликвидации последствий беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на критическую инфраструктуру компании. Об этом сообщает мининформ Крыма."Враждебный акт, совершенный в канун Нового года, привел к временному ограничению доступа к сети Интернет для значительной части абонентов. Согласно данным службы кибербезопасности компании, атака носила спланированный и массовый характер. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки", - говорится в сообщении.По данным министерства, "СимСтар" стал не единственной целью хакеров: аналогичным атакам подверглись и другие российские провайдеры, в частности оператор "Крафт-С" в Самарской области, что указывает на скоординированную попытку дестабилизации работы сетей связи в праздничный период. "С момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. К настоящему времени специалистами компании выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование. Проведена полная очистка и верификация системных протоколов. Начато поэтапное восстановление доступа в жилых районах", - добавили в министерстве. По данным миниформа РК, по состоянию на 13:00 1 января доступ к услугам связи уже возвращен более чем 2500 абонентам. Работы продолжаются непрерывно до полного восстановления сервиса во всех сегментах сети.Компания призывает граждан доверять только официальным источникам информации. Актуальные сводки о ходе восстановительных работ публикуются в официальном сообществе "СимСтар" в социальной сети ВКонтакте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

