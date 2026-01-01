Рейтинг@Mail.ru
Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке
Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке
Крымский оператор связи "СимСтар" сообщает о ходе ликвидации последствий беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на критическую инфраструктуру... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T18:16
2026-01-01T18:16
интернет
симферополь
новости
крым
новости крыма
общество
киберпреступность
кибербезопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" сообщает о ходе ликвидации последствий беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на критическую инфраструктуру компании. Об этом сообщает мининформ Крыма."Враждебный акт, совершенный в канун Нового года, привел к временному ограничению доступа к сети Интернет для значительной части абонентов. Согласно данным службы кибербезопасности компании, атака носила спланированный и массовый характер. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки", - говорится в сообщении.По данным министерства, "СимСтар" стал не единственной целью хакеров: аналогичным атакам подверглись и другие российские провайдеры, в частности оператор "Крафт-С" в Самарской области, что указывает на скоординированную попытку дестабилизации работы сетей связи в праздничный период. "С момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. К настоящему времени специалистами компании выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование. Проведена полная очистка и верификация системных протоколов. Начато поэтапное восстановление доступа в жилых районах", - добавили в министерстве. По данным миниформа РК, по состоянию на 13:00 1 января доступ к услугам связи уже возвращен более чем 2500 абонентам. Работы продолжаются непрерывно до полного восстановления сервиса во всех сегментах сети.
симферополь
крым
Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке

Компания "СимСтар" восстанавливает инфраструктуру после масштабной кибератаки

18:16 01.01.2026
 
© Fotolia/ Tomasz ZajdaКомпьютерные данные
Компьютерные данные
© Fotolia/ Tomasz Zajda
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Крымский оператор связи "СимСтар" сообщает о ходе ликвидации последствий беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на критическую инфраструктуру компании. Об этом сообщает мининформ Крыма.
"Враждебный акт, совершенный в канун Нового года, привел к временному ограничению доступа к сети Интернет для значительной части абонентов. Согласно данным службы кибербезопасности компании, атака носила спланированный и массовый характер. Ответственность за инцидент официально взяли на себя украинские хакерские группировки", - говорится в сообщении.
По данным министерства, "СимСтар" стал не единственной целью хакеров: аналогичным атакам подверглись и другие российские провайдеры, в частности оператор "Крафт-С" в Самарской области, что указывает на скоординированную попытку дестабилизации работы сетей связи в праздничный период.
"С момента обнаружения угрозы технические подразделения "СимСтар" перешли на круглосуточный режим работы. К настоящему времени специалистами компании выявлено и заменено поврежденное сетевое оборудование. Проведена полная очистка и верификация системных протоколов. Начато поэтапное восстановление доступа в жилых районах", - добавили в министерстве.
По данным миниформа РК, по состоянию на 13:00 1 января доступ к услугам связи уже возвращен более чем 2500 абонентам. Работы продолжаются непрерывно до полного восстановления сервиса во всех сегментах сети.
"Мы столкнулись с серьезным вызовом, целью которого было лишить наших граждан связи в один из самых важных праздников в году. Однако благодаря оперативным действиям наших инженеров, основная угроза локализована. Наша приоритетная задача — безопасность и стабильность связи для каждого клиента", — заявили в руководстве компании "СимСтар".
Компания призывает граждан доверять только официальным источникам информации. Актуальные сводки о ходе восстановительных работ публикуются в официальном сообществе "СимСтар" в социальной сети ВКонтакте.
