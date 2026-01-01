Какой еще сегодня праздник: 1 января

https://crimea.ria.ru/20260101/kakoy-esche-segodnya-prazdnik-1-yanvarya-1133890753.html

В первый день 2026 года мир празднует Новый год и отмечает День мира и День общественного достояния, а в Танзании – праздник посадки деревьев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В первый день 2026 года мир празднует Новый год и отмечает День мира и День общественного достояния, а в Танзании – праздник посадки деревьев. А еще в этот день родились правитель Флоренции Лоренцо де Медичи и Герой Советского Союза Иван Панфилов.Что празднуют в миреВсемирный день Мира или День всемирных молитв о мире празднуют в первый день нового года. Он утвержден Генассамблеей ООН в 1969 году. Это международный праздник, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.Также мир отмечает День общественного достояния. Праздник и дата связаны с тем, что по законодательству многих стран в первый день наступившего года все произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате, переходят в общественное достояние.А вот танзанийцы сразу после бурной новогодней ночи занимаются полезной работой – сажают деревья. В 2001 году вице-президент Омар Али Джума призвал население активизировать усилия по посадке деревьев, чтобы прекратить опустынивание страны из-за массовой вырубки леса, и сделал первое января национальным Днем посадки деревьев.Новогоднее настроение продлевает День выпускания хлопушек на свободу. Его отмечают даже те, кто не думает нем, а просто веселится и продолжает празднование. В первый день нового года хлопают больше хлопушек и пиротехнических изделий, чем в другие дни года.Еще сегодня Международный день похмелья и День памяти былинного Ильи Муромца. Именины у Григория, Ильи, Прова, Тимофея.Знаменательные событияВ 45 год до н. э. в Римской империи был введен юлианский календарь, разработанный александрийскими астрономами под руководством греческого ученого Созигена.В 1801 году итальянский астрономом Джузеппе Пиацци открыл первый астероид Церера, который в 2006 году классифицировали как карликовая планету.В 1874 году в России издали Манифест о введении всеобщей воинской повинности, который предполагал службу в армии для всего мужского населения страны независимо от сословий.Кто родилсяВ 1449 году родился правитель Флоренции Лоренцо де Медичи "Великолепный". Он знаменит широкими тратами на роскошные постройки, карнавалы и маскарады. Слыл щедрым меценатом, поддерживая людей искусства и гуманистов. Достижением Медичи считают прекращение войны Флоренции с Неаполем и папой Римским.Первого января 1893 года на свет появился советский генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов. Именно он впервые широко применил систему эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны и создал подвижные отряды заграждения. В боях под Москвой части дивизии генерала Панфилова остановили наступление двух танковых и одной пехотной дивизий вермахта.В 1925 году родился Вениамин Баснер – советский композитор, народный артист РСФСР. Талантливый композитор известен по опереттам, военным песням и киномузыке. Его наиболее популярные хиты: "С чего начинается Родина", "На безымянной высоте", "От разлуки до разлуки", "Белой акации гроздья душистые".

