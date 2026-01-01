https://crimea.ria.ru/20260101/iz-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-drona-vsu-izvlechen-fayl-s-zadaniem--1152140643.html
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T15:02
2026-01-01T15:02
2026-01-01T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что расшифровка показала: конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам. Ранее WSJ со ссылкой на источник утверждал, что ВСУ якобы не ставили целью атаку на резиденцию Путина, а хотели нанести удар по военному объекту в том регионе.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев назвал провокацией атаку ВСУ на госрезиденцию Путина "Отвратительный акт": как в мире оценили атаку ВСУ на резиденцию Путина Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
15:02 01.01.2026 (обновлено: 15:19 01.01.2026)