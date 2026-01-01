Рейтинг@Mail.ru
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T15:02
2026-01-01T15:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что расшифровка показала: конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам. Ранее WSJ со ссылкой на источник утверждал, что ВСУ якобы не ставили целью атаку на резиденцию Путина, а хотели нанести удар по военному объекту в том регионе.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности

Россия передаст США доказательство атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина - Минобороны

15:02 01.01.2026 (обновлено: 15:19 01.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов, атаковавших резиденцию президента РФ Владимира Путина ночью 29 декабря, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотных летательных аппаратов, пораженных ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что расшифровка показала: конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Подчеркивается, что эти материалы передадут американцам.
Ранее WSJ со ссылкой на источник утверждал, что ВСУ якобы не ставили целью атаку на резиденцию Путина, а хотели нанести удар по военному объекту в том регионе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, но переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на госрезиденцию терактом, направленным на срыв переговорного процесса.
