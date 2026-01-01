https://crimea.ria.ru/20260101/filmu-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom-ispolnilos-50-let-1151874012.html

Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет

Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет - РИА Новости Крым, 01.01.2026

Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет

Фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые был показан на телевидении 1 января 1976 года. Картина считается по-настоящему...

Фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые был показан на телевидении 1 января 1976 года. Картина считается по-настоящему культовой, многие российские каналы обязательно показывают ее в новогодние праздники.Пьеса с аналогичным названием, написанная Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым, шла в театрах еще с середины 1960-х годов. Считается, что в ее основе лежала подлинная история, рассказанная композитором и дирижером Никитой Богословским, о том, как он по ошибке отправил своего нетрезвого друга в канун Нового года в Киев с 15 копейками в кармане.Когда встал вопрос о том, чтобы по этой пьесе снять фильм, сценарий запретили "за пропаганду пьянства и разврата". Отстоял картину председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин. По легенде, они с режиссером Иваном Пырьевым, директором "Мосфильма", заявили где-то "наверху": "Вы что, ребята, в баню никогда не ходите и пива не пьете?". В результате "добро" на съемки фильма было получено."Ирония судьбы, или С легким паром!" — история о чудесной случайности, которая свела вместе московского врача Женю Лукашина и ленинградскую учительницу Надю Шевелеву. Главные роли в ленте исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.В ролях также были заняты известные актеры Ольга Науменко, Любовь Добржанская, Георгий Бурков, Александр Ширвиндт, Александр Белявский, Валентина Талызина, Любовь Соколова.Работа над картиной проходила зимой и весной 1975 года. Большая часть фильма снималась в павильонах "Мосфильма" и на юго-западе Москвы, в доме номер 125 на проспекте Вернадского. Из Мягкова и Брыльской получилась идеальная пара, хотя изначально на эти роли были приглашены совсем другие актеры.Свой выбор Рязанов в книге "Неподведенные итоги" объяснил это таким образом:Еще сложнее оказалось выбрать актрису на роль Нади. По словам Рязанова, требовалась такая тонкая, душевная, прекрасная женщина, чтобы мужская часть зрителей завидовала бы Жене Лукашину. Кинопробы сменяли одна другую, и постепенно выяснялось, что идеальной претендентки нет. И тут режиссер вспомнил героиню польского фильма "Анатомия любви", сыгранную Барбарой Брыльской. Раздобыв телефон, Рязанов позвонил ей в Варшаву. Роль Нади и сценарий Брыльской понравились, и она согласилась сниматься. В Москве она участвовала на кинопробах точно на таких же условиях, как и остальные актрисы. Ее версия роли оказалась самой убедительной. Так получилось, что популярная польская актриса Барбара Брыльска попала в советский фильм "Ирония судьбы".Главной трудностью на съемках стало полное отсутствие снега зимой 1975 года. А поскольку снималась новогодняя сказка, обойтись без него было никак нельзя. Поэтому пришлось все улицы, попадавшие в кадр, посыпать пенопластом.Сюжет фильма Эльдара Рязанова известен каждому. Пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый Год чистыми, а "напарились" до такой степени (пивом и водкой), что отправили в Ленинград не того. Так герой Андрея Мягкова "попал" в чужую, но точно такую же как у него самого квартиру, на точно такой же улице, с точно такой же мебелью, где познакомился с чудесной женщиной Надей и полюбил ее. А она ответила ему взаимностью, бросив своего перспективного жениха Ипполита.В результате получился настоящий шедевр, в котором удачно сложилось абсолютно все: подбор актеров, их вдохновенная игра, режиссура, сценарий, диалоги, и песни на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко на музыку Микаэла Таривердиева.По словам Эльдара Рязанова, композитор реабилитировал для широкой публики эти поэтические имена. Картина стала культовой, превратившись в многолетний новогодний талисман для миллионов телезрителей, которые с удовольствием поют из нее песни.В 1976 году после того, как фильм вышел в прокат, он был признан лучшим фильмом года, а Андрей Мягков, по опросу журнала "Советский экран" — лучшим актером. Съемочной группе была присуждена Государственная премия СССР.Фильм давно разошелся на цитаты, большинство из которых были актерскими импровизациями. Например, "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" Не менее запоминающимся был эпизод, когда Ипполит в одежде становится под душ. "О, тепленькая пошла!" — тоже экспромт Юрия Яковлева.В чем секрет феноменальной популярности "Иронии судьбы"? Эльдар Рязанов так ответил на этот вопрос в одном из своих интервью: 29 декабря 2007 года Эльдар Рязанов вместе с женой Эммой и режиссером Тимуром Бекмамбетовым открыл в Москве памятные доски на местах съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Доски установили на домах 125 и 113 по проспекту Вернадского, в которых жили герои картины Женя Лукашин и Надя Шевелева. Таблички выполнены в виде портфелей с торчащими из них банными вениками и подписями, сообщающими, что на этом месте происходили съемки "Иронии судьбы". Различие их лишь в том, что на одной указано, что "в этом доме жил Женя Лукашин", а на другом — "жила Надя Шевелева".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

