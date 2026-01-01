Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях

Лучшие фото от РИА Новости Крым за 2025 год
На побережье Черного моря спасали птиц после разлива мазута из нефтяных танкеров
В праздник Крещения Господня самые смелые окунаются в освященное море. На фото: священство совершает крещенский молебен на берегу моря в Алуште
В праздник Крещения Господня самые смелые окунаются в освященное море. На фото: священство совершает крещенский молебен на берегу моря в Алуште
Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Последствия ледяного дождя в феврале 2025 года
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым, который отмечают 26 февраля
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым, который отмечают 26 февраля
К 8 марта в Крыму поздравляли в том числе и животных. Вкусняшки получили звери Бахчисарайского парка миниатюр
К 8 марта в Крыму поздравляли в том числе и животных. Вкусняшки получили звери Бахчисарайского парка миниатюр
К 10-летию подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе открылась обновленная студия радиостанции "Спутник в Крыму".
К 10-летию подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе открылась обновленная студия радиостанции "Спутник в Крыму".
Необычно холодная весна со снегом накрыла парад тюльпанов в Никитском ботсаду снегом
Необычно холодная весна со снегом накрыла парад тюльпанов в Никитском ботсаду снегом
В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии
Так по весне высаживают чубуки винограда
Так по весне высаживают чубуки винограда
В Крыму в мае 2025 года прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"
В Крыму в мае 2025 года прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"
Крым находится в зоне риска по заболеванию меланомой - раком кожи. Так исследуют опасные родинки
Крым находится в зоне риска по заболеванию меланомой - раком кожи. Так исследуют опасные родинки
В Крыму ежегодно собирают эфиромасличную розу. Это - розовое золото полуострова.
В Крыму ежегодно отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. На фото: в соборной мечети Симферополя во время намаза
В Крыму ежегодно отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. На фото: в соборной мечети Симферополя во время намаза
С наступлением теплого времени года все больше туристов едут в Крым. На фото: прибытие поезда на вокзал Симферополя
С наступлением теплого времени года все больше туристов едут в Крым. На фото: прибытие поезда на вокзал Симферополя
В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
На базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества"
На базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества"
21 июня в России отмечают День кинолога. Хан - овчарка, работающая таможенником и позволяющая распознавать опасные грузы
21 июня в России отмечают День кинолога. Хан - овчарка, работающая таможенником и позволяющая распознавать опасные грузы
С наступлением жары количество природных пожаров в Крыму увеличилось. На фото: тушение пожара на горе Кастель под Алуштой, возникшее по вине человека
С наступлением жары количество природных пожаров в Крыму увеличилось. На фото: тушение пожара на горе Кастель под Алуштой, возникшее по вине человека
Боец смешанных единоборство Джефф Монсон завершил свою профессиональную карьеру в Крыму
Боец смешанных единоборство Джефф Монсон завершил свою профессиональную карьеру в Крыму
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
Летом 2025 года после двухгодового перерыва возобновилась старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года
Летом 2025 года после двухгодового перерыва возобновилась старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года
Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать. Крымские ветеринары лечат не только домашних, но и самых экзотических животных
Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать. Крымские ветеринары лечат не только домашних, но и самых экзотических животных
Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов. Один из таких уникальных специалистов работает в Ялте
Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов. Один из таких уникальных специалистов работает в Ялте
Крым все чаще снова становится киноплощадкой. На фото: съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет"
Крым все чаще снова становится киноплощадкой. На фото: съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет"
В сентябре впервые послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера официально встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
В сентябре впервые послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера официально встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
Украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы
Украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы
Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. В республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. На фото: выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. В республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. На фото: выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти даже в бархатный сезон
В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти даже в бархатный сезон
Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
Кусочек прекрасной и гармоничной природы Крыма: подросший жеребенок и его мать у Белой скалы в Белогорском районе
Кусочек прекрасной и гармоничной природы Крыма: подросший жеребенок и его мать у Белой скалы в Белогорском районе
Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце
Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце
"На солнце вдоль рядов кукурузы". В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым
"На солнце вдоль рядов кукурузы". В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым
Крымский дуб стал бронзовым финалистом Всероссийского конкурса "Российское дерево года". На фото: министр экологии Крыма Ольга Шевцова обнимает победителя
Крымский дуб стал бронзовым финалистом Всероссийского конкурса "Российское дерево года". На фото: министр экологии Крыма Ольга Шевцова обнимает победителя
Верблюды в крымских предгорьях - уже не экзотика
Верблюды в крымских предгорьях - уже не экзотика
Деды Морозы спустились к детям в больничные палаты прямо с крыш. Это - предновогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
Деды Морозы спустились к детям в больничные палаты прямо с крыш. Это - предновогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
За неделю до нового года региональное подразделения "России сегодня в Симферополе" посетил Сергей Аксенов и попросил крымчан в новогоднюю ночь отказаться от запусков салютов
За неделю до нового года региональное подразделения "России сегодня в Симферополе" посетил Сергей Аксенов и попросил крымчан в новогоднюю ночь отказаться от запусков салютов
На побережье Черного моря спасали птиц после разлива мазута из нефтяных танкеров
В праздник Крещения Господня самые смелые окунаются в освященное море. На фото: священство совершает крещенский молебен на берегу моря в Алуште
Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Последствия ледяного дождя в феврале 2025 года
Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым, который отмечают 26 февраля
К 8 марта в Крыму поздравляли в том числе и животных. Вкусняшки получили звери Бахчисарайского парка миниатюр
К 10-летию подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе открылась обновленная студия радиостанции "Спутник в Крыму".
Необычно холодная весна со снегом накрыла парад тюльпанов в Никитском ботсаду снегом
В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии
Так по весне высаживают чубуки винограда
В Крыму в мае 2025 года прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"
Крым находится в зоне риска по заболеванию меланомой - раком кожи. Так исследуют опасные родинки
В Крыму ежегодно собирают эфиромасличную розу. Это - розовое золото полуострова.
В Крыму ежегодно отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. На фото: в соборной мечети Симферополя во время намаза
С наступлением теплого времени года все больше туристов едут в Крым. На фото: прибытие поезда на вокзал Симферополя
В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
На базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества"
21 июня в России отмечают День кинолога. Хан - овчарка, работающая таможенником и позволяющая распознавать опасные грузы
С наступлением жары количество природных пожаров в Крыму увеличилось. На фото: тушение пожара на горе Кастель под Алуштой, возникшее по вине человека
Боец смешанных единоборство Джефф Монсон завершил свою профессиональную карьеру в Крыму
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
Летом 2025 года после двухгодового перерыва возобновилась старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года
Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать. Крымские ветеринары лечат не только домашних, но и самых экзотических животных
Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов. Один из таких уникальных специалистов работает в Ялте
Крым все чаще снова становится киноплощадкой. На фото: съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет"
В сентябре впервые послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера официально встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым
Украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы
Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. В республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. На фото: выставка "Здравоохранение. Крым 2025"
В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти даже в бархатный сезон
Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
Кусочек прекрасной и гармоничной природы Крыма: подросший жеребенок и его мать у Белой скалы в Белогорском районе
Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце
"На солнце вдоль рядов кукурузы". В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым
Крымский дуб стал бронзовым финалистом Всероссийского конкурса "Российское дерево года". На фото: министр экологии Крыма Ольга Шевцова обнимает победителя
Верблюды в крымских предгорьях - уже не экзотика
Деды Морозы спустились к детям в больничные палаты прямо с крыш. Это - предновогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
За неделю до нового года региональное подразделения "России сегодня в Симферополе" посетил Сергей Аксенов и попросил крымчан в новогоднюю ночь отказаться от запусков салютов