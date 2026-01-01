Рейтинг@Mail.ru
Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях
Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях
Это необычная подборка фотографий от РИА Новости Крым. В ней - не самые важные событий ушедшего года, но все фото вызовут эмоцию зрителя: они заставят... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T14:18
2026-01-01T14:18
Это необычная подборка фотографий от РИА Новости Крым. В ней - не самые важные событий ушедшего года, но все фото вызовут эмоцию зрителя: они заставят улыбнуться и погрустить, задуматься или нахмурится. И главное - вспомнить годовой круговорот событий в Крыму с немного другого ракурса - ракурса чувств.
крым, севастополь, общество, новости, политика, природа, культура, ветераны сво, сергей аксенов
Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях

Лучшие фото от РИА Новости Крым за 2025 год

14:18 01.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПервое утро нового 2025 года
Первое утро нового 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Это необычная подборка фотографий от РИА Новости Крым. В ней - не самые важные событий ушедшего года, но все фото вызовут эмоцию зрителя: они заставят улыбнуться и погрустить, задуматься или нахмурится.
И главное - вспомнить годовой круговорот событий в Крыму с немного другого ракурса - ракурса чувств.
© РИА Новости Крым

На побережье Черного моря спасали птиц после разлива мазута из нефтяных танкеров

Спасение птиц
1 из 41

На побережье Черного моря спасали птиц после разлива мазута из нефтяных танкеров

© РИА Новости Крым
© Telegram Галина Огнева

В праздник Крещения Господня самые смелые окунаются в освященное море. На фото: священство совершает крещенский молебен на берегу моря в Алуште

Праздник Крещения Господня в Алуште
2 из 41

В праздник Крещения Господня самые смелые окунаются в освященное море. На фото: священство совершает крещенский молебен на берегу моря в Алуште

© Telegram Галина Огнева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Красочный и яркий цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь

Цирк Гии Эрадзе в Симферополе
3 из 41

Красочный и яркий цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года

Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
4 из 41

Реконструкторы перед началом заседания круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Последствия ледяного дождя в феврале 2025 года

Ледяной дождь
5 из 41

Последствия ледяного дождя в феврале 2025 года

© РИА Новости . Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Учения "Барс-Крым" и Минобороны в Крыму

Учения Барс-Крым и Минобороны в Крыму
6 из 41

Учения "Барс-Крым" и Минобороны в Крыму

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым, который отмечают 26 февраля

Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым
7 из 41

Церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Республики Крым, который отмечают 26 февраля

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

К 8 марта в Крыму поздравляли в том числе и животных. Вкусняшки получили звери Бахчисарайского парка миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр поздравили питомцев с 8 марта
8 из 41

К 8 марта в Крыму поздравляли в том числе и животных. Вкусняшки получили звери Бахчисарайского парка миниатюр

© Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

Монахи Свято-Владимирского монастыря на Масленичной трапезе.

Монахи Свято-Владимирского монастыря на Масленичной трапезе
9 из 41

Монахи Свято-Владимирского монастыря на Масленичной трапезе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К 10-летию подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе открылась обновленная студия радиостанции "Спутник в Крыму".

Открытие обновлённой студии радио Спутник в Крыму
10 из 41

К 10-летию подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе открылась обновленная студия радиостанции "Спутник в Крыму".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото: НБС / Вера Зыкова

Необычно холодная весна со снегом накрыла парад тюльпанов в Никитском ботсаду снегом

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Апрель 2025
11 из 41

Необычно холодная весна со снегом накрыла парад тюльпанов в Никитском ботсаду снегом

© Фото: НБС / Вера Зыкова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии

В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии
12 из 41

В Крыму проводят уникальный мастер-класс по сосудистой хирургии

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Telegram Михаил Развожаев

Так по весне высаживают чубуки винограда

Работы на винограднике
13 из 41

Так по весне высаживают чубуки винограда

© Telegram Михаил Развожаев
© РИА Новости Крым

В день 80-летия Великой Победы в Симферополе

В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
14 из 41

В день 80-летия Великой Победы в Симферополе

© РИА Новости Крым
© Дмитрий Макеев

В Крыму в мае 2025 года прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"

Моды
15 из 41

В Крыму в мае 2025 года прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Крым находится в зоне риска по заболеванию меланомой - раком кожи. Так исследуют опасные родинки

Диагностика меланомы
16 из 41

Крым находится в зоне риска по заболеванию меланомой - раком кожи. Так исследуют опасные родинки

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму ежегодно собирают эфиромасличную розу. Это - розовое золото полуострова.

Уборка эфиромасличной розы в Крыму
17 из 41

В Крыму ежегодно собирают эфиромасличную розу. Это - розовое золото полуострова.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму ежегодно отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. На фото: в соборной мечети Симферополя во время намаза

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
18 из 41

В Крыму ежегодно отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. На фото: в соборной мечети Симферополя во время намаза

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С наступлением теплого времени года все больше туристов едут в Крым. На фото: прибытие поезда на вокзал Симферополя

Прибытие поезда на вокзал Симферополя
19 из 41

С наступлением теплого времени года все больше туристов едут в Крым. На фото: прибытие поезда на вокзал Симферополя

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

В Артеке в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России
20 из 41

В "Артеке" в Крыму телеведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Дмитрий Макеев

На базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества"

Центр Возрождение в Евпатории
21 из 41

На базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

21 июня в России отмечают День кинолога. Хан - овчарка, работающая таможенником и позволяющая распознавать опасные грузы

Хан - овчарка, работающая таможенником
22 из 41

21 июня в России отмечают День кинолога. Хан - овчарка, работающая таможенником и позволяющая распознавать опасные грузы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С наступлением жары количество природных пожаров в Крыму увеличилось. На фото: тушение пожара на горе Кастель под Алуштой, возникшее по вине человека

Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
23 из 41

С наступлением жары количество природных пожаров в Крыму увеличилось. На фото: тушение пожара на горе Кастель под Алуштой, возникшее по вине человека

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Боец смешанных единоборство Джефф Монсон завершил свою профессиональную карьеру в Крыму

Джефф Монсон
24 из 41

Боец смешанных единоборство Джефф Монсон завершил свою профессиональную карьеру в Крыму

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"

В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
25 из 41

В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Летом 2025 года после двухгодового перерыва возобновилась старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года

Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях
26 из 41

Летом 2025 года после двухгодового перерыва возобновилась старейшая в России поисковая экспедиция, которая проходила в Аджимушкайских каменоломнях с 1972 года

© РИА Новости Крым

Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать. Крымские ветеринары лечат не только домашних, но и самых экзотических животных

Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать
27 из 41

Ветеринар Василий Писковой спасает котенка, от которого отказалась мать. Крымские ветеринары лечат не только домашних, но и самых экзотических животных

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов. Один из таких уникальных специалистов работает в Ялте

Органный зал в Ливадии
28 из 41

Самый сложный музыкальный инструмент в мире настраивают уникальные смотрители органов. Один из таких уникальных специалистов работает в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Крым все чаще снова становится киноплощадкой. На фото: съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет"

Съемки экшн-драмы Позывной Аскет проходят в Крыму
29 из 41

Крым все чаще снова становится киноплощадкой. На фото: съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В сентябре впервые послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера официально встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
30 из 41

В сентябре впервые послы Мали, Буркина-Фасо и Нигера официально встретились с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы

Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
31 из 41

Украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. В республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. На фото: выставка "Здравоохранение. Крым 2025"

Выставка Здравоохранение. Крым 2025
32 из 41

Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. В республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. На фото: выставка "Здравоохранение. Крым 2025"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти даже в бархатный сезон

Мужчина и женщина в клетчатых штанах
33 из 41

В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру. Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти даже в бархатный сезон

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
34 из 41

Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Кусочек прекрасной и гармоничной природы Крыма: подросший жеребенок и его мать у Белой скалы в Белогорском районе

Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма, Россия
35 из 41

Кусочек прекрасной и гармоничной природы Крыма: подросший жеребенок и его мать у Белой скалы в Белогорском районе

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце

Презентация проекта РИА Новости Крым Защитники земли русской в Массандровском дворце
36 из 41

Презентация проекта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Массандровском дворце

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"На солнце вдоль рядов кукурузы". В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым

Дамир Юсупов, Герой России
37 из 41

"На солнце вдоль рядов кукурузы". В Симферополе состоялась встреча студентов Крымского федерального университета имени Вернадского с Героем РФ, пилотом гражданской авиации Дамиром Юсуповым

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский дуб стал бронзовым финалистом Всероссийского конкурса "Российское дерево года". На фото: министр экологии Крыма Ольга Шевцова обнимает победителя

 Суворовский дуб вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года
38 из 41

Крымский дуб стал бронзовым финалистом Всероссийского конкурса "Российское дерево года". На фото: министр экологии Крыма Ольга Шевцова обнимает победителя

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верблюды в крымских предгорьях - уже не экзотика

Осень в Крыму
39 из 41

Верблюды в крымских предгорьях - уже не экзотика

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Деды Морозы спустились к детям в больничные палаты прямо с крыш. Это - предновогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым

Новогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
40 из 41

Деды Морозы спустились к детям в больничные палаты прямо с крыш. Это - предновогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За неделю до нового года региональное подразделения "России сегодня в Симферополе" посетил Сергей Аксенов и попросил крымчан в новогоднюю ночь отказаться от запусков салютов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов
41 из 41

За неделю до нового года региональное подразделения "России сегодня в Симферополе" посетил Сергей Аксенов и попросил крымчан в новогоднюю ночь отказаться от запусков салютов

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
