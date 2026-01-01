https://crimea.ria.ru/20260101/dve-popytki-proryva-v-kupyansk-rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-1152139078.html
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T13:13
2026-01-01T13:13
2026-01-01T13:14
купянск
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913674_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d040b50aa00f49d6f428359c58b18040.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны России.При отражении атак уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, уточнили в ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/vks-rossii-sbili-samolet-su-27-vozdushnykh-sil-ukrainy-1152138578.html
купянск
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_03acfe778ac43308517db4a40ec5bc86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
купянск, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск – Минобороны
13:13 01.01.2026 (обновлено: 13:14 01.01.2026)