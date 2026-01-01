https://crimea.ria.ru/20260101/dve-popytki-proryva-v-kupyansk-rossiyskie-voennye-otrazili-ataki-vsu-1152139078.html

Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны России.При отражении атак уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, уточнили в ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

