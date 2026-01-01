Рейтинг@Mail.ru
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны России.При отражении атак уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, уточнили в ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
купянск, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила две атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск – Минобороны

13:13 01.01.2026 (обновлено: 13:14 01.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Запад" в течение суток отразили две атаки формирований ВСУ с целью прорыва в Купянск. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.
При отражении атак уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, уточнили в ведомстве.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
