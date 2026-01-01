Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим

https://crimea.ria.ru/20260101/drony-vsu-v-khorlakh-meshyut-okazyvat-pomosch-postradavshim-1152137423.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате ночного удара ВСУ по гостинице и кафе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

