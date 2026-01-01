https://crimea.ria.ru/20260101/drony-vsu-v-khorlakh-meshyut-okazyvat-pomosch-postradavshim-1152137423.html
Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T11:52
2026-01-01T11:52
2026-01-01T11:54
атака всу на село хорлы в херсонской области
владимир василенко
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152137042_0:334:867:822_1920x0_80_0_0_4df66c5e7676cc55b7dbb1e68e175202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Украинские разведывательные БПЛА продолжают летать над Хорлами в Херсонской области, мешая врачам и спасателям оказывать помощь пострадавшим в результате ночного удара ВСУ по гостинице и кафе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20260101/zakharova-sravnila-udar-vsu-po-khersonschine-s-sozhzheniem-zhiteley-khatyni-1152136696.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152137042_0:253:867:903_1920x0_80_0_0_1f5bae1ce85e4f6ffbe418ceef0e3678.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака всу на село хорлы в херсонской области, владимир василенко, херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
Дроны ВСУ продолжают летать в Хорлах, мешая оказывать помощь пострадавшим
11:52 01.01.2026 (обновлено: 11:54 01.01.2026)