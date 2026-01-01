https://crimea.ria.ru/20260101/dorogi-v-sevastopole-perekryli-dlya-obschestvennogo-transporta-iz-za-snega-1152138032.html

В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов

В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов - РИА Новости Крым, 01.01.2026

В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов

В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 01.01.2026

2026-01-01T12:15

2026-01-01T12:15

2026-01-01T12:19

ситуация на дорогах крыма

севастополь

новости севастополя

правительство севастополя

крым

погода

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152128658_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6b1b92b3cef27bd7eb77dc4f1964d129.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260101/v-sevastopole-v-novogodnyuyu-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov-1152128885.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, крым, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, общественный транспорт, транспорт