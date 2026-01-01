https://crimea.ria.ru/20260101/dorogi-v-sevastopole-perekryli-dlya-obschestvennogo-transporta-iz-za-snega-1152138032.html
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T12:15
2026-01-01T12:15
2026-01-01T12:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:15 01.01.2026 (обновлено: 12:19 01.01.2026)