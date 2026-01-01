Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260101/dorogi-v-sevastopole-perekryli-dlya-obschestvennogo-transporta-iz-za-snega-1152138032.html
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов - РИА Новости Крым, 01.01.2026
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T12:15
2026-01-01T12:19
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
крым
погода
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152128658_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6b1b92b3cef27bd7eb77dc4f1964d129.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/v-sevastopole-v-novogodnyuyu-noch-vypala-mesyachnaya-norma-osadkov-1152128885.html
севастополь
крым
Новости
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, крым, погода, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, общественный транспорт, транспорт
В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов

Часть дорог в Севастополе перекрыли для общественного транспорта из-за непогоды

12:15 01.01.2026 (обновлено: 12:19 01.01.2026)
 
© Правительство СевастополяУборка снега в Севастополе
Уборка снега в Севастополе
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя общественный транспорт временно не ходит из-за погодных условий, сообщил городской дептранс.
"Из-за сложных дорожных условий в районе "Хутор Лукомский", "Максимова дача", ул. Генерала Коломийца общественный транспорт временно не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
По данным департамента, работа транспорта будет восстановлена сразу после улучшения дорожных условий.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков.
Уборка снега в Севастополе
10:43
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков
 
Ситуация на дорогах Крыма
 
