Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в СК России.Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

