Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T10:10
2026-01-01T11:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
херсонская область
происшествия
атаки всу
новости
атака всу на село хорлы в херсонской области
херсонская область
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Херсонскую область

После атаки ВСУ на Херсонскую область и гибели людей СК возбудил уголовное дело о теракте

10:10 01.01.2026 (обновлено: 11:05 01.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщили в СК России.
Как сообщалось, ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
