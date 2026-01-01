https://crimea.ria.ru/20260101/bolee-1000-rabochikh-raschischayut-zanosy-na-zhd-putyakh-v-krasnodarskom-krae-1152140431.html

Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае

2026-01-01T14:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 1000 железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, электроснабжение контактной сети частично восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме.Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростова-на-Дону, Красндара, Сочи, Адлера и других. Также организовано питание и раздача воды.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55. 1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку

