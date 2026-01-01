Рейтинг@Mail.ru
Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/bolee-1000-rabochikh-raschischayut-zanosy-na-zhd-putyakh-v-krasnodarskom-krae-1152140431.html
Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае
Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае
Более 1000 железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, электроснабжение контактной сети частично... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T14:42
2026-01-01T14:42
кубань
краснодарский край
погода
новости
происшествия
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152140139_0:63:1206:741_1920x0_80_0_0_3f797f21a4f498238d23697925c9e58b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 1000 железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, электроснабжение контактной сети частично восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме.Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростова-на-Дону, Красндара, Сочи, Адлера и других. Также организовано питание и раздача воды.Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55. 1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152140139_67:0:1139:804_1920x0_80_0_0_87c58e1b3e4b3497f49678eed28c81b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, погода, новости, происшествия, российские железные дороги (ржд), железная дорога
Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае

На Кубани долее 1000 рабочих задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге

14:42 01.01.2026
 
© Администрация Краснодарского краяАномальный снегопад в Сочи
Аномальный снегопад в Сочи
© Администрация Краснодарского края
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Более 1000 железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, электроснабжение контактной сети частично восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
"В настоящее время ведется снегоуборка на инфраструктуре с привлечением специальной техники после аномальных снегопадов. На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров. Железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме.
Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростова-на-Дону, Красндара, Сочи, Адлера и других. Также организовано питание и раздача воды.
Снегопады обрушились на Краснодарский край, в связи с чем на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов. Изначально сообщалось о 18 задержанных составах, затем их количество увеличилось до 55.
1 января оперштаб Краснодарского края сообщил, что задерживаются около 50 поездов. Время задержки составляет от 47 минут до более 27 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды
ЧП на Кубани: рухнувшая из-за веса снега крыша убила 22-летнюю девушку
 
КубаньКраснодарский крайПогодаНовостиПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
15:02Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
14:42Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае
14:18Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях
13:55На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
13:32Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
13:20Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
13:13Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
13:11В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура
12:58На Крым идет штормовой ветер
12:42ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
12:31Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
12:27Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
12:15В Севастополе снегопад остановил общественный транспорт в ряде районов
12:03Атака на Хорлы Херсонской области: 4 раненых находятся в больницах Крыма
11:52Дроны ВСУ в Хорлах мешают оказывать помощь пострадавшим
11:45Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
11:20"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины
11:12Звуки взрывов будут слышны в Севастополе – что происходит
11:01В больницах Крыма и Херсонщины находятся 13 раненых при ночной атаке ВСУ
Лента новостейМолния