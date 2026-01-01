Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани.Беспилотная опасность объявлялась в четверг в Сочи и ФТ Сириус, она длилась около часа, об этом сообщали глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС."Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.Власти Сочи помогут жильцам поврежденного после атаки беспилотников дома восстановить остекление и привести в порядок территорию, сообщал глава города Андрей Прошунин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
кубань
краснодарский край
Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом

Атака ВСУ на Сочи - поврежден многоквартирный дом

20:23 01.01.2026 (обновлено: 20:24 01.01.2026)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани.
Беспилотная опасность объявлялась в четверг в Сочи и ФТ Сириус, она длилась около часа, об этом сообщали глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС.
"Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Власти Сочи помогут жильцам поврежденного после атаки беспилотников дома восстановить остекление и привести в порядок территорию, сообщал глава города Андрей Прошунин.
Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ
 
