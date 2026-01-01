https://crimea.ria.ru/20260101/ataka-vsu-na-sochi-povrezhden-mnogokvartirnyy-dom-1152146386.html

Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани.Беспилотная опасность объявлялась в четверг в Сочи и ФТ Сириус, она длилась около часа, об этом сообщали глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС."Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.Власти Сочи помогут жильцам поврежденного после атаки беспилотников дома восстановить остекление и привести в порядок территорию, сообщал глава города Андрей Прошунин.

