Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани.Беспилотная опасность объявлялась в четверг в Сочи и ФТ Сириус, она длилась около часа, об этом сообщали глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. В Краснодарском крае продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности, сообщается в приложении МЧС."Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.Власти Сочи помогут жильцам поврежденного после атаки беспилотников дома восстановить остекление и привести в порядок территорию, сообщал глава города Андрей Прошунин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
