24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.01.2026
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.01.2026
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.01.2026
херсонская область
владимир сальдо
новости
атаки всу
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью."Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро", - добавил губернатор. За жизни пострадавших борются врачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
херсонская область, владимир сальдо, новости, атаки всу, новости сво, происшествия
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине

В Херсонской области 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе

08:52 01.01.2026 (обновлено: 08:58 01.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок", — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
"Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро", - добавил губернатор.
За жизни пострадавших борются врачи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовостиАтаки ВСУНовости СВОПроисшествия
 
