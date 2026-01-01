https://crimea.ria.ru/20260101/24-cheloveka-pogibli-i-bolee-50-raneny-pri-udare-vsu-po-kafe-na-khersonschine-1152127314.html
24 человека погибли и более 50 ранены при ударе ВСУ по кафе на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью."Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро", - добавил губернатор. За жизни пострадавших борются врачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. 24 человека погибли и более 50 ранены при ударе дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребенок", — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, киевский режим целенаправленно сжег людей: один из БПЛА был с зажигательной смесью.
"Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро", - добавил губернатор.
За жизни пострадавших борются врачи.
