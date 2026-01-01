https://crimea.ria.ru/20260101/23-drona-vsu-sbity-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152142649.html
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня 1 января сбили 58 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 23 дрона – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 24 БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять – над территорией Татарстана, три – над Краснодарским краем, по одному – над Курской, Липецкой и Ростовской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
