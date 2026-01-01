Рейтинг@Mail.ru
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 01.01.2026
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 01.01.2026
23 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Средства ПВО в течение дня 1 января сбили 58 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 23 дрона – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня 1 января сбили 58 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 23 дрона – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 24 БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять – над территорией Татарстана, три – над Краснодарским краем, по одному – над Курской, Липецкой и Ростовской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:25 01.01.2026 (обновлено: 16:32 01.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня 1 января сбили 58 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 23 дрона – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.
"В период с 8.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 – над территорией Республики Крым, 10 – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 24 БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять – над территорией Татарстана, три – над Краснодарским краем, по одному – над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА
 
