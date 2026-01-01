15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани

https://crimea.ria.ru/20260101/15-naselennykh-punktov-ostayutsya-bez-sveta-v-apsheronskom-rayone-kubani-1152141983.html
2026-01-01
2026-01-01T16:01
2026-01-01T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов. Об этом сообщил оперштаб региона.На расчистку дорог направлены 32 единицы техники и 168 человек. Над восстановлением энергоснабжения работают 18 бригад.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Апшеронском районе Кубани без электричества остаются 15 населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов. Об этом сообщил оперштаб региона.
"На данный момент без электроэнергии полностью или частично остаются Апшеронск и Хадыженск, станицы Нефтяная, Кабардинская, Тверская и Куринская, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов и Малько, поселки Нефтегорск, Асфальтовая Гора, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны", - говорится в сообщении.
На расчистку дорог направлены 32 единицы техники и 168 человек. Над восстановлением энергоснабжения работают 18 бригад.
В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.
