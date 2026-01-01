Рейтинг@Mail.ru
15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260101/15-naselennykh-punktov-ostayutsya-bez-sveta-v-apsheronskom-rayone-kubani-1152141983.html
15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани
15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани - РИА Новости Крым, 01.01.2026
15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани
В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов... РИА Новости Крым, 01.01.2026
2026-01-01T16:01
2026-01-01T16:01
краснодарский край
новости
погода
электросети
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152141154_0:324:958:863_1920x0_80_0_0_192affec6a41c34397a41299b835e82a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов. Об этом сообщил оперштаб региона.На расчистку дорог направлены 32 единицы техники и 168 человек. Над восстановлением энергоснабжения работают 18 бригад.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260101/na-kubani-84-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-i-tepla--vveden-rezhim-chs-1152139534.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152141154_0:234:958:953_1920x0_80_0_0_4be2455d2b8b2faecd356b462fd72a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, погода, электросети, электроэнергия
15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани

В Апшеронском районе Кубани без электричества остаются 15 населенных пунктов

16:01 01.01.2026
 
© Минэнерго РоссииЭнергетики устраняют последствия снегопада
Энергетики устраняют последствия снегопада
© Минэнерго России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов. Об этом сообщил оперштаб региона.
"На данный момент без электроэнергии полностью или частично остаются Апшеронск и Хадыженск, станицы Нефтяная, Кабардинская, Тверская и Куринская, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов и Малько, поселки Нефтегорск, Асфальтовая Гора, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны", - говорится в сообщении.
На расчистку дорог направлены 32 единицы техники и 168 человек. Над восстановлением энергоснабжения работают 18 бригад.
В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Электросети
13:55
На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
 
Краснодарский крайНовостиПогодаЭлектросетиЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
17:02Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
16:47В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог
16:2523 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
16:22Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
16:0115 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани
15:45Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область
15:10В Крыму рассказали о состоянии раненных в селе Хорлы Херсонской области
15:02Атака на резиденцию Путина: стали известны новые подробности
14:42Более 1000 рабочих расчищают заносы на ж/д путях в Краснодарском крае
14:18Эмоции в кадре: ушедший 2025 год в фотографиях
13:55На Кубани 84 тысячи человек остались без света и тепла – введен режим ЧС
13:32Новости СВО: Киев потерял за сутки более 1300 боевиков
13:20Шесть боевых выездов МЧС: как прошла новогодняя ночь в Севастополе
13:13Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
13:11В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура
12:58На Крым идет штормовой ветер
12:42ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
12:31Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
12:27Утро первого дня 2026 года в Симферополе в фотоснимках РИА Новости Крым
Лента новостейМолния