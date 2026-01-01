https://crimea.ria.ru/20260101/15-naselennykh-punktov-ostayutsya-bez-sveta-v-apsheronskom-rayone-kubani-1152141983.html

15 населенных пунктов остаются без света в Апшеронском районе Кубани

В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов... РИА Новости Крым, 01.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Апшеронском районе Краснодарского края электроснабжение восстанавливают 18 аварийных бригад, без света полностью или частично остаются 15 населенных пунктов. Об этом сообщил оперштаб региона.На расчистку дорог направлены 32 единицы техники и 168 человек. Над восстановлением энергоснабжения работают 18 бригад.В Краснодарском крае за минувшие несколько дней прошли обильные снегопады. Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил днем 1 января, что без света остаются около 43 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Последствия устраняют свыше 120 аварийных бригад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

