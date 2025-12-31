Рейтинг@Mail.ru
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
Минтранс региона совместно с администрацией Краснодарского края помогут с организацией питания для пассажиров поездов, застрявших в пути из-за непогоды. Об этом РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Минтранс региона совместно с администрацией Краснодарского края помогут с организацией питания для пассажиров поездов, застрявших в пути из-за непогоды. Об этом сообщили в оперштабе региона.Власти Кубани связались с РЖД и подключились к решению проблемы.По информации компании-перевозчика, в ликвидации последствий снегопадов, вызвавших задержку поездов на участке Кавказская – Кубанская в Краснодарском крае, задействовано более 100 железнодорожников. Пассажирские поезда пропускаются через участок по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. В связи с этим возможны задержки, которые в дальнейшем железнодорожники стараются максимально сократить.Напомним, что сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов.
кубань, краснодарский край, новости, железная дорога, погода, российские железные дороги (ржд)
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов

Власти Кубани помогут с доставкой питания пассажирам застрявших из-за непогоды поездов

20:21 31.12.2025 (обновлено: 20:22 31.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей ПавливВ вагоне поезда.Архивное фото
В вагоне поезда.Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Сергей Павлив
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Минтранс региона совместно с администрацией Краснодарского края помогут с организацией питания для пассажиров поездов, застрявших в пути из-за непогоды. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Власти Кубани связались с РЖД и подключились к решению проблемы.

"Будет организована помощь с доставкой питания и другими организационными вопросами", - говорится в сообщении.

По информации компании-перевозчика, в ликвидации последствий снегопадов, вызвавших задержку поездов на участке Кавказская – Кубанская в Краснодарском крае, задействовано более 100 железнодорожников.
"Они восстанавливают электроснабжение контактной сети и автоматических систем, регулирующих движение поездов. Для расчистки железнодорожного полотна привлечены специализированные путевые машины", - уточняет оперштаб.
Пассажирские поезда пропускаются через участок по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. В связи с этим возможны задержки, которые в дальнейшем железнодорожники стараются максимально сократить.
Напомним, что сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов.
Лента новостейМолния