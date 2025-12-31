https://crimea.ria.ru/20251231/vlasti-kubani-pomogut-s-pitaniem-passazhirov-zastryavshikh-v-puti-poezdov-1152126224.html
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
Власти Кубани помогут с питанием пассажиров застрявших в пути поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Минтранс региона совместно с администрацией Краснодарского края помогут с организацией питания для пассажиров поездов, застрявших в пути из-за непогоды. Об этом сообщили в оперштабе региона.Власти Кубани связались с РЖД и подключились к решению проблемы.По информации компании-перевозчика, в ликвидации последствий снегопадов, вызвавших задержку поездов на участке Кавказская – Кубанская в Краснодарском крае, задействовано более 100 железнодорожников. Пассажирские поезда пропускаются через участок по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. В связи с этим возможны задержки, которые в дальнейшем железнодорожники стараются максимально сократить.Напомним, что сегодня из-за аномального снегопада на участке Кавказская – Кубанская Северо-Кавказской железной дороги была нарушена работа контактной сети и автоматических систем регулирования движения поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:21 31.12.2025 (обновлено: 20:22 31.12.2025)