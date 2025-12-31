https://crimea.ria.ru/20251231/venok-yazykov-i-kultur-s-novym-godom-ot-narodov-kryma-1133764859.html
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
31.12.2025
2025-12-31T21:31
2025-12-31T21:31
2025-12-31T21:31

Народы Крыма поздравляют с Новым годом на 22 языках
Далеко-далеко в галактике, на маленьком полуострове Крым по-добрососедски живут более 165 национальностей. Каждый в эти дни хочет поздравить каждого на своем родном языке, пожелать своему соседу по Крыму самого доброго и лучшего. Венок поздравлений на разных языках звучит в первые минуты и часы наступившего Года единства народов России на каждой улице, в каждом поселке и городе нашей необъятной Родины, общего дома.
Мы, народы Крыма, поздравляем всех с Новым годом!
Пусть наступающий год будет радостным и светлым, полным новых открытий, надежд и веры в лучшее.
Пусть год подарит вам и вашим близким семейное благополучие и здоровье, дружбу и понимание, исполнение самых заветных желаний.
Пусть в нем будет место дружеским встречам и плодотворному труду на благо нашего общего дома – Крыма.
Наше процветание – в единстве в мирном Крыму!