Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма
Далеко-далеко в галактике, на маленьком полуострове Крым по-добрососедски живут более 165 национальностей. Каждый в эти дни хочет поздравить каждого на своем... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T21:31
2025-12-31T21:31
общество
крым
крым многонациональный
видео
мультимедиа
новый год 2026
Далеко-далеко в галактике, на маленьком полуострове Крым по-добрососедски живут более 165 национальностей. Каждый в эти дни хочет поздравить каждого на своем родном языке, пожелать своему соседу по Крыму самого доброго и лучшего. Венок поздравлений на разных языках звучит в первые минуты и часы наступившего Года единства народов России на каждой улице, в каждом поселке и городе нашей необъятной Родины, общего дома.Дорогие крымчане!Мы, народы Крыма, поздравляем всех с Новым годом!Пусть наступающий год будет радостным и светлым, полным новых открытий, надежд и веры в лучшее.Пусть год подарит вам и вашим близким семейное благополучие и здоровье, дружбу и понимание, исполнение самых заветных желаний.Пусть в нем будет место дружеским встречам и плодотворному труду на благо нашего общего дома – Крыма.Наше процветание – в единстве в мирном Крыму!С Новым годом!
Новости
общество, крым, крым многонациональный, видео, мультимедиа, новый год 2026, видео
Венок языков и культур: "С Новым годом" от народов Крыма

Народы Крыма поздравляют с Новым годом на 22 языках

21:31 31.12.2025
 
Далеко-далеко в галактике, на маленьком полуострове Крым по-добрососедски живут более 165 национальностей. Каждый в эти дни хочет поздравить каждого на своем родном языке, пожелать своему соседу по Крыму самого доброго и лучшего. Венок поздравлений на разных языках звучит в первые минуты и часы наступившего Года единства народов России на каждой улице, в каждом поселке и городе нашей необъятной Родины, общего дома.
Дорогие крымчане!
Мы, народы Крыма, поздравляем всех с Новым годом!
Пусть наступающий год будет радостным и светлым, полным новых открытий, надежд и веры в лучшее.
Пусть год подарит вам и вашим близким семейное благополучие и здоровье, дружбу и понимание, исполнение самых заветных желаний.
Пусть в нем будет место дружеским встречам и плодотворному труду на благо нашего общего дома – Крыма.
Наше процветание – в единстве в мирном Крыму!
С Новым годом!
