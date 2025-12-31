Рейтинг@Mail.ru
В Сочи произошли отключения света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 31.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251231/v-sochi-proizoshli-otklyucheniya-sveta-iz-za-nepogody-1152117761.html
В Сочи произошли отключения света из-за непогоды
В Сочи произошли отключения света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Сочи произошли отключения света из-за непогоды
Отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T11:19
2025-12-31T11:20
краснодарский край
новости
сочи
погода
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291294_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_70ee9c68772de98e507db87d3318dee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. Об этом со ссылкой на администрацию Сочи сообщает РИА Новости.В Краснодарском крае прогнозировали на эти дни сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед с порывистым ветром. В настоящее время энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе, потребителей перезапитывают. Социально-значимые учреждения переводят на снабжение передвижными дизельными генераторами, добавили в мэрии.В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.
краснодарский край, новости, сочи, погода, отключение электроэнергии
В Сочи произошли отключения света из-за непогоды

Власти Сочи сообщили о точечных отключениях света ночью из-за непогоды

11:19 31.12.2025 (обновлено: 11:20 31.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. Об этом со ссылкой на администрацию Сочи сообщает РИА Новости.
В Краснодарском крае прогнозировали на эти дни сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед с порывистым ветром.
"Из-за непогоды и налипания снега на провода ночью фиксировались точечные отключения света в отдельных населенных пунктах и на улицах", - говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе, потребителей перезапитывают. Социально-значимые учреждения переводят на снабжение передвижными дизельными генераторами, добавили в мэрии.
В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.
