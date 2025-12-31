В Сочи произошли отключения света из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20251231/v-sochi-proizoshli-otklyucheniya-sveta-iz-za-nepogody-1152117761.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. Об этом со ссылкой на администрацию Сочи сообщает РИА Новости.В Краснодарском крае прогнозировали на эти дни сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед с порывистым ветром. В настоящее время энергетики восстанавливают подачу электроснабжения в Лазаревском районе, потребителей перезапитывают. Социально-значимые учреждения переводят на снабжение передвижными дизельными генераторами, добавили в мэрии.В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавины ожидаются в СочиСнежный шторм в Крыму оставил без света 21 населенный пункт - МЧССевастополь готовится к удару стихии в новогоднюю ночь
Власти Сочи сообщили о точечных отключениях света ночью из-за непогоды
11:19 31.12.2025 (обновлено: 11:20 31.12.2025)
