В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T13:25
2025-12-31T13:25
медицина
россия
правительство россии
новости
здравоохранение в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет спецкомиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы
россия
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
медицина, россия, правительство россии, новости, здравоохранение в россии
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий

В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий - правительство

13:25 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Это решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций.
"Упрощенный порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - сказано в сообщении.
Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет спецкомиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – Минздрав
Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
 
МедицинаРоссияПравительство РоссииНовостиЗдравоохранение в России
 
