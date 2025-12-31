https://crimea.ria.ru/20251231/v-rossii-prodlili-uproschennyy-poryadok-registratsii-lekarstv-i-medizdeliy--1152121028.html

В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий

В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий - РИА Новости Крым, 31.12.2025

В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий

В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T13:25

2025-12-31T13:25

2025-12-31T13:25

медицина

россия

правительство россии

новости

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147993069_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_fb4445e88bd700ac43f3e37bbf2ac5bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет спецкомиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – МинздравРоссийский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, россия, правительство россии, новости, здравоохранение в россии