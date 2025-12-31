https://crimea.ria.ru/20251231/v-rossii-prodlili-uproschennyy-poryadok-registratsii-lekarstv-i-medizdeliy--1152121028.html
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
2025-12-31T13:25
медицина
россия
правительство россии
новости
здравоохранение в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет спецкомиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Это решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций.
"Упрощенный порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - сказано в сообщении.
Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет спецкомиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы
