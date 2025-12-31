Рейтинг@Mail.ru
В России появился новый нацпроект в области биоэкономики - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/v-rossii-poyavilsya-novyy-natsproekt-v-oblasti-bioekonomiki-1152120610.html
В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
В России появился новый нацпроект в области биоэкономики - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", ключевая задача которого – консолидация усилий и... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T13:10
2025-12-31T13:10
россия
правительство россии
новости
михаил мишустин
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_453:574:3074:2048_1920x0_80_0_0_159f8c373531d09929733c9af0b51bf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", ключевая задача которого – консолидация усилий и ресурсов для создания конкурентных предприятий, в том числе за счет модернизации имеющихся. Об этом сообщили в пресс-служба правительства РФ.Новый нацпроект носит комплексный характер. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, биоэкономика сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, в числе которых химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил основные плановые показатели проекта до 2030 года. Это - наращивание уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, увеличение объема производства продукции биоэкономики на 96%, а также повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%."Также вырастет количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний", - говорится в сообщении.В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_721:569:2691:2047_1920x0_80_0_0_6910661bd6003e0aa0cb2627077a5dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство россии, новости, михаил мишустин, денис мантуров
В России появился новый нацпроект в области биоэкономики

В России появился новый нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

13:10 31.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", ключевая задача которого – консолидация усилий и ресурсов для создания конкурентных предприятий, в том числе за счет модернизации имеющихся. Об этом сообщили в пресс-служба правительства РФ.
Новый нацпроект носит комплексный характер. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, биоэкономика сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, в числе которых химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.
В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил основные плановые показатели проекта до 2030 года. Это - наращивание уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, увеличение объема производства продукции биоэкономики на 96%, а также повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.
"Также вырастет количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний", - говорится в сообщении.
В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияПравительство РоссииНовостиМихаил МишустинДенис Мантуров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56В Адыгее из-за непогоды введен режим ЧС
13:47Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
13:39Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
13:25В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
13:10В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
12:55Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе
12:36Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
12:30Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина 0:49
12:12Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
12:10Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
12:08Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги
11:45"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
11:32На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
11:19В Сочи произошли отключения света из-за непогоды
10:52В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших
10:38Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
10:20Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму
10:00На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
09:45Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
09:30Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Лента новостейМолния