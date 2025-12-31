https://crimea.ria.ru/20251231/v-rossii-poyavilsya-novyy-natsproekt-v-oblasti-bioekonomiki-1152120610.html

В России появился новый нацпроект в области биоэкономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Правительство приступает к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики", ключевая задача которого – консолидация усилий и ресурсов для создания конкурентных предприятий, в том числе за счет модернизации имеющихся. Об этом сообщили в пресс-служба правительства РФ.Новый нацпроект носит комплексный характер. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, биоэкономика сформирует фундамент сразу для нескольких направлений, в числе которых химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил основные плановые показатели проекта до 2030 года. Это - наращивание уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, увеличение объема производства продукции биоэкономики на 96%, а также повышение доли отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%."Также вырастет количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний", - говорится в сообщении.В структуру нацпроекта войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

