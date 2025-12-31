https://crimea.ria.ru/20251231/v-podmoskove-ssora-zakonchilas-perestrelkoy--chetvero-postradavshikh-1152117476.html

В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших

2025-12-31T10:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье в ходе конфликта с перестрелкой пострадали четыре человека, возбуждены уголовные дела по факту нарушения общественного порядка.Инцидент произошел накануне вечером в Подольске. От граждан поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице, слышны похожие на выстрелы звуки. На место оперативно прибыли правоохранители.Сотрудниками полиции участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел. Возбуждены уголовные дела.

