В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших
В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших
2025-12-31T10:52
2025-12-31T10:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье в ходе конфликта с перестрелкой пострадали четыре человека, возбуждены уголовные дела по факту нарушения общественного порядка.Инцидент произошел накануне вечером в Подольске. От граждан поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице, слышны похожие на выстрелы звуки. На место оперативно прибыли правоохранители.Сотрудниками полиции участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел. Возбуждены уголовные дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
подмосковье, московская область, подольск, новости, происшествия, оружие
10:52 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Подмосковье в ходе конфликта с перестрелкой пострадали четыре человека, возбуждены уголовные дела по факту нарушения общественного порядка.
Инцидент произошел накануне вечером в Подольске. От граждан поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице, слышны похожие на выстрелы звуки. На место оперативно прибыли правоохранители.
"Предварительно установлено, что между двумя группами граждан на бытовой почве произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. Позднее за медицинской помощью обратились четыре человека", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел. Возбуждены уголовные дела.
