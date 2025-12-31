Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
В Калифорнии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T09:19
2025-12-31T09:20
землетрясение
сша
сейсмология
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS).По данным службы, землетрясение произошло в 8.49 мск в 14 километрах от города Сьюзанвилл в штате Калифорния, его очаг залегал на глубине 4,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
сша
землетрясение, сша, сейсмология, новости, в мире
В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Калифорнии

09:19 31.12.2025 (обновлено: 09:20 31.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 8.49 мск в 14 километрах от города Сьюзанвилл в штате Калифорния, его очаг залегал на глубине 4,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
Луна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
21 декабря, 08:52
В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
 
