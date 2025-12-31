https://crimea.ria.ru/20251231/v-kalifornii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1152115995.html
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
В Калифорнии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 31.12.2025
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T09:19
2025-12-31T09:19
2025-12-31T09:20
землетрясение
сша
сейсмология
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Калифорния, сообщила геологическая служба США (USGS).По данным службы, землетрясение произошло в 8.49 мск в 14 километрах от города Сьюзанвилл в штате Калифорния, его очаг залегал на глубине 4,7 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20251221/v-yaponii-proizoshlo-esche-odno-moschnoe-zemletryasenie-1151854948.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3c1f0768ad5bde16f95565154af6e8ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, сша, сейсмология, новости, в мире
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Калифорнии
09:19 31.12.2025 (обновлено: 09:20 31.12.2025)