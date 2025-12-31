Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС
В пяти районах в Адыгеи из-за непогоды введен режим ЧС - погиб мужчина
13:56 31.12.2025 (обновлено: 14:15 31.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В пяти районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, в результате стихии погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. Решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки", - сообщил он в своем ТГ-канале.
В последний день уходящего года республика столкнулась со стихией. Город Майкоп и Майкопский район завалило снегом. Погиб один человек.
"К сожалению, в Майкопе случилась трагедия – из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники – обошлось без пострадавших. Призываю жителей населенных пунктов сохранять осторожность и своевременно очищать имущество и свою территорию от снега", - проинформировал он.
В части населенных пунктов отсутствует электроэнергия, подача тепла в жилье. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций.
"Бригады энергетиков устраняют последствия снегопада – работают над восстановлением электроснабжения, что позволит сразу же возобновить работу котельных и ЛЭП. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам", - сказал глава региона.