Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС
Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС
В пяти районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, в результате стихии погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Мурат... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T13:56
2025-12-31T14:15
республика адыгея
новости
погода
происшествия
режим чс
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В пяти районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, в результате стихии погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В последний день уходящего года республика столкнулась со стихией. Город Майкоп и Майкопский район завалило снегом. Погиб один человек.В части населенных пунктов отсутствует электроэнергия, подача тепла в жилье. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций.
республика адыгея
республика адыгея, новости, погода, происшествия, режим чс
Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС

В пяти районах в Адыгеи из-за непогоды введен режим ЧС - погиб мужчина

13:56 31.12.2025 (обновлено: 14:15 31.12.2025)
 
Режим ЧС введен в Адыгее из-за непогоды
Режим ЧС введен в Адыгее из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В пяти районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, в результате стихии погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. Решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки", - сообщил он в своем ТГ-канале.
В последний день уходящего года республика столкнулась со стихией. Город Майкоп и Майкопский район завалило снегом. Погиб один человек.
"К сожалению, в Майкопе случилась трагедия – из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники – обошлось без пострадавших. Призываю жителей населенных пунктов сохранять осторожность и своевременно очищать имущество и свою территорию от снега", - проинформировал он.
В части населенных пунктов отсутствует электроэнергия, подача тепла в жилье. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций.

"Бригады энергетиков устраняют последствия снегопада – работают над восстановлением электроснабжения, что позволит сразу же возобновить работу котельных и ЛЭП. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам", - сказал глава региона.

Республика АдыгеяНовостиПогодаПроисшествияРежим ЧС
 
