Удар стихии по Адыгее - погиб человек, введен режим ЧС

2025-12-31T13:56

2025-12-31T13:56

2025-12-31T14:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В пяти районах Адыгеи введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, в результате стихии погиб один человек. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В последний день уходящего года республика столкнулась со стихией. Город Майкоп и Майкопский район завалило снегом. Погиб один человек.В части населенных пунктов отсутствует электроэнергия, подача тепла в жилье. Оперативные службы занимаются расчисткой города от снега, на помощь им привлечена техника городских предприятий и организаций.

2025

