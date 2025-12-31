https://crimea.ria.ru/20251231/udary-po-ukraine---porazheny-obekty-vpk-v-144-rayonakh-1152121860.html

Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах

2025-12-31T14:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

