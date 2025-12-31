Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T14:05
2025-12-31T14:06
новости
министерство обороны рф
украина
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в ведомстве.
новости, министерство обороны рф, украина, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах

На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах - Миобороны

14:05 31.12.2025 (обновлено: 14:06 31.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в ведомстве.
