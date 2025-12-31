https://crimea.ria.ru/20251231/udary-po-ukraine---porazheny-obekty-vpk-v-144-rayonakh-1152121860.html
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T14:05
2025-12-31T14:05
2025-12-31T14:06
новости
министерство обороны рф
украина
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866428_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_65b8847d0f88d97a2d9162ade1af4e3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах, сообщает в среду Миобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251231/dichayshiy-terrorizm-lukashenko-ob-atake-na-rezidentsiyu-putina--1152118248.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866428_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_4e463dcf95e891d4098d27f8514648d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, министерство обороны рф, украина, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удары по Украине - поражены объекты ВПК в 144 районах
На Украине поражены объекты ВПК в 144 районах - Миобороны
14:05 31.12.2025 (обновлено: 14:06 31.12.2025)