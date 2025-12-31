Рейтинг@Mail.ru
Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму
Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму
За 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Он также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год — 66,5 млн, 2022 год — 73,1 млн, 2023 год — 83,6 млн, 2024 год — 90,1 млн. Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, окончательные же цифры по итогам этого года будут известны позже.За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9,0 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров вошел и Крым с 2,4 млн туристических поездок. Наибольшие темпы роста показали регионы: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%).Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общий турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года превысил 6 млн 710 тысяч туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.
россия, внутренний туризм, отдых в крыму, отдых, крым курортный, туризм, дмитрий чернышенко
Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму

Чернышенко: турпоток по России за 11 месяцев вырос на 5% и достиг 82,9 млн

10:20 31.12.2025 (обновлено: 11:22 31.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы в Балаклавской бухте
Туристы в Балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта „Туризм и гостеприимство“. Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн", — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год — 66,5 млн, 2022 год — 73,1 млн, 2023 год — 83,6 млн, 2024 год — 90,1 млн. Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, окончательные же цифры по итогам этого года будут известны позже.
За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9,0 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров вошел и Крым с 2,4 млн туристических поездок. Наибольшие темпы роста показали регионы: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%).
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общий турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года превысил 6 млн 710 тысяч туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.
62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
23 декабря, 13:17
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
