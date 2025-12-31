https://crimea.ria.ru/20251231/turpotok-po-rossii-vyros-na-5--a-chto-v-krymu-1152117021.html

Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму

Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму

За 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T10:20

2025-12-31T10:20

2025-12-31T11:22

россия

внутренний туризм

отдых в крыму

отдых

крым курортный

туризм

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120478925_0:90:1620:1001_1920x0_80_0_0_bd14b4e619e9b6a37e4135c661da8e93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.Он также представил данные о динамике прошлых лет: 2021 год — 66,5 млн, 2022 год — 73,1 млн, 2023 год — 83,6 млн, 2024 год — 90,1 млн. Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, окончательные же цифры по итогам этого года будут известны позже.За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9,0 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров вошел и Крым с 2,4 млн туристических поездок. Наибольшие темпы роста показали регионы: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%).Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общий турпоток в Республику Крым за январь – ноябрь 2025 года превысил 6 млн 710 тысяч туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.62 % туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24 % – по железной дороге. Еще 14 % приехали по сухопутному маршруту через исторические регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на путешествия по России в новом годуТаврибара со Снегурочкой: Крым встречает туристов за день до Нового годаРекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20251223/krym-v-2025-godu-pokazal-absolyutnyy-rekord-turpotoka-1151910349.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, внутренний туризм, отдых в крыму, отдых, крым курортный, туризм, дмитрий чернышенко