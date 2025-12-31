Рейтинг@Mail.ru
Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги
Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги
Севавтодор продолжает бороться с гололедом на дорогах Севастополя, работают 15 комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T12:08
2025-12-31T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор продолжает бороться с гололедом на дорогах Севастополя, работают 15 комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.При обнаружении наледи Севавтодор просит сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.
Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги

В Севастополе коммунальщики очищают дороги после снежной бури

12:08 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор продолжает бороться с гололедом на дорогах Севастополя, работают 15 комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Машины обрабатывают противогололедными материалами опасные участки, пешеходные переходы, пути следования общественного транспорта. Спецтехника с утра работает на проспекте Генерала Острякова, в балке Бермана, Балаклаве, на Камышовом шоссе, улицах Руднева и Вакуленчука, в Байдарской долине, на Ялтинской трассе и "Тавриде", - говорится в сообщении.
При обнаружении наледи Севавтодор просит сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.
Лента новостейМолния