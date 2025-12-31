https://crimea.ria.ru/20251231/snezhnaya-burya-nakryla-sevastopol---kommunalschiki-ochischayut-dorogi-1152118919.html

Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги

Севавтодор продолжает бороться с гололедом на дорогах Севастополя, работают 15 комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор продолжает бороться с гололедом на дорогах Севастополя, работают 15 комбинированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.При обнаружении наледи Севавтодор просит сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

