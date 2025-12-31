https://crimea.ria.ru/20251231/sneg-v-krymu-na-novyy-god---situatsiya-na-dorogakh-poluostrova-1152121192.html

Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова

В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым. РИА Новости Крым, 31.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым.Симферопольский районТемпература -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.Работы выполняются на автомобильных дорогах:Симферополь – МирноеСимферополь – НиколаевкаФонтаны – ТеплоеДубки – ЛевадкиТополи – ПартизанскоеДонское – Перевальное Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.Алушта и горные перевалыАлушта: –2, влажно.Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.ЯлтаТемпература 0. Местами снег, метель.Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.Бахчисарайский районТемпература около 0, снег.Отмечаются сложные погодные условия.Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.Судак, ГрушевкаТемпература –1…+1. Покрытие влажное, обработанное.Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).Красногвардейский районТемпература +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и патрулирование.Красноперекопский районТемпература около –1.Покрытие обработанное.Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.Джанкойский районТемпература –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и мониторинг.Белогорский районТемпература –3, без осадков.Покрытие обработанное.Ведётся патрулирование автомобильных дорог.Сакский районТемпература около 0, без осадков. Покрытие обработанное.Выполняется дежурство и плановая обработка.Ленинский районТемпература +1, без осадков.Покрытие сухое.Дежурство дорожной техники продолжается.КерчьТемпература 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

