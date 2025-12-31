Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
Снегопад и гололед в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
13:39 31.12.2025 (обновлено: 13:41 31.12.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЗима в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым.
"В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия. Отмечаются осадки в виде снега, местами метель, на отдельных участках — понижение температуры. Дорожники "Крымавтодора" работают в усиленном режиме, проводится расчистка и обработка проезжей части", - сообщает "Крымавтодор".
Симферопольский район
Температура -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.
Работы выполняются на автомобильных дорогах:
Симферополь – Мирное
Симферополь – Николаевка
Фонтаны – Теплое
Дубки – Левадки
Тополи – Партизанское
Донское – Перевальное
Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.
Алушта и горные перевалы
Алушта: –2, влажно.
Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.
Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.
Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.
Ялта
Температура 0. Местами снег, метель.
Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.
Бахчисарайский район
Температура около 0, снег.
Отмечаются сложные погодные условия.
Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.
Судак, Грушевка
Температура –1…+1. Покрытие влажное, обработанное.
Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).
Красногвардейский район
Температура +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и патрулирование.
Красноперекопский район
Температура около –1.
Покрытие обработанное.
Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.
Джанкойский район
Температура –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и мониторинг.
Белогорский район
Температура –3, без осадков.
Покрытие обработанное.
Ведётся патрулирование автомобильных дорог.
Сакский район
Температура около 0, без осадков. Покрытие обработанное.
Выполняется дежурство и плановая обработка.
Ленинский район
Температура +1, без осадков.Покрытие сухое.
Дежурство дорожной техники продолжается.
Керчь
Температура 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.
В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.
