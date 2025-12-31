Рейтинг@Mail.ru
Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым.Симферопольский районТемпература -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.Работы выполняются на автомобильных дорогах:Симферополь – МирноеСимферополь – НиколаевкаФонтаны – ТеплоеДубки – ЛевадкиТополи – ПартизанскоеДонское – Перевальное Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.Алушта и горные перевалыАлушта: –2, влажно.Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.ЯлтаТемпература 0. Местами снег, метель.Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.Бахчисарайский районТемпература около 0, снег.Отмечаются сложные погодные условия.Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.Судак, ГрушевкаТемпература –1…+1. Покрытие влажное, обработанное.Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).Красногвардейский районТемпература +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и патрулирование.Красноперекопский районТемпература около –1.Покрытие обработанное.Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.Джанкойский районТемпература –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и мониторинг.Белогорский районТемпература –3, без осадков.Покрытие обработанное.Ведётся патрулирование автомобильных дорог.Сакский районТемпература около 0, без осадков. Покрытие обработанное.Выполняется дежурство и плановая обработка.Ленинский районТемпература +1, без осадков.Покрытие сухое.Дежурство дорожной техники продолжается.КерчьТемпература 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова

Снегопад и гололед в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова

13:39 31.12.2025 (обновлено: 13:41 31.12.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЗима в Ялте
Зима в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия, гласит оперативная сводка дорожной обстановки на автомобильных дорогах Республики Крым.
"В ряде районов Республики Крым сохраняются сложные погодные условия. Отмечаются осадки в виде снега, местами метель, на отдельных участках — понижение температуры. Дорожники "Крымавтодора" работают в усиленном режиме, проводится расчистка и обработка проезжей части", - сообщает "Крымавтодор".
Симферопольский район
Температура -1, интенсивные осадки, ведутся работы по расчистке проезжей части.

Работы выполняются на автомобильных дорогах:
Симферополь – Мирное
Симферополь – Николаевка
Фонтаны – Теплое
Дубки – Левадки
Тополи – Партизанское
Донское – Перевальное

Дорожная техника работает непрерывно, проводится расчистка и обработка.
Алушта и горные перевалы

Алушта: –2, влажно.
Ангарский перевал: –6, покрытие мокрое, обработанное.
Шапка Партизан: –6, покрытие мокрое, обработанное.

Ведется постоянное содержание и патрулирование дорог.
Ялта
Температура 0. Местами снег, метель.
Ведутся работы по расчистке и обработке автомобильных дорог.
Бахчисарайский район
Температура около 0, снег.
Отмечаются сложные погодные условия.
Работает дорожная техника, проводится расчистка и обработка.
Судак, Грушевка
Температура –1…+1. Покрытие влажное, обработанное.
Выполняется обработка а/д Грушевка – Холодовка (км 0–6).
Красногвардейский район
Температура +2, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и патрулирование.
Красноперекопский район
Температура около –1.
Покрытие обработанное.
Ведутся работы по обработке автомобильных дорог.
Джанкойский район
Температура –1, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и мониторинг.
Белогорский район
Температура –3, без осадков.
Покрытие обработанное.
Ведётся патрулирование автомобильных дорог.
Сакский район
Температура около 0, без осадков. Покрытие обработанное.
Выполняется дежурство и плановая обработка.
Ленинский район
Температура +1, без осадков.Покрытие сухое.
Дежурство дорожной техники продолжается.
Керчь
Температура 0, без осадков. Покрытие местами влажное, обработанное.
Осуществляется дежурство и контроль состояния дорог.

В настоящее время по всей территории Республики Крым в работах задействовано 53 единицы дорожной техники. Дорожники работают в круглосуточном режиме, добавили в Крымавтодоре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымавтодорНовости КрымаКрымПогодаКрымская погодаПогода в КрымуДороги Крыма
 
