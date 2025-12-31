https://crimea.ria.ru/20251231/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-zaregistrirovali-do-kontsa-goda-1152106551.html

Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года

Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года

К концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировалось более 970 гостевых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T08:44

2025-12-31T08:44

2025-12-31T09:12

радио "спутник в крыму"

гостевые дома

крым курортный

отдых в крыму

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/86/1118528674_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_302155ad6201860bcc05e9a2ece58f8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. К концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировалось более 970 гостевых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова.При этом 45 гостевых домов уже официально заявили о том, что будут принимать гостей на Новый год, и присоединились к республиканским программам, добавила она."Для некоторых это было решение вообще впервые. Они зарегистрировались и поняли, что могут присоединиться к различным программам, в том числе бронирования. Есть у нас прекрасная программа "Новый год в Крыму как дома", которая сейчас идет, и вот они уже принимают гостей", – рассказала Портнова.Глава ассоциации отметила, что, согласно закону о гостевых домах, с 1 января 2026 года те из них, которые не внесли данные о себе в реестр, не смогут рекламироваться.При этом Портнова подчеркнула, что продолжать работать с начала 2026 года до момента регистрации смогут исключительно те гостевые дома, у которых все документы на землю и строения в порядке. То есть непосредственно жилые дома на участках были зарегистрированы и поставлены на учет до 31 декабря 2025 года в соответствии с российским законодательством, уточнила она."Если по какой-то причине сейчас дом строится, и люди хотели в следующем году его зарегистрировать, то такая опция (начать работать в 2026 году – ред.) уже будет недоступна. Это ведь эксперимент для тех гостевых домов, которые уже есть", – пояснила Портнова.Таким образом, деятельность гостевых домов, хозяева которых не привели в соответствие документы на недвижимое имущество, окажутся с 1 января вне закона и с ними власти продолжат работать, сказала она.Глава ассоциации также рассказала, что в процессе легализации многие гостевые дома стали гостиницами, потому что этому способствовало назначение земли и зданий."Мы информировали людей, что с их документами гостевым домом они стать не смогут, но могут пойти по пути гостиницы. И давали человеку выбор, как правильно поступить... То есть сейчас люди для себя принимают решения, в какую сторону пойдут", – поделилась Портнова.По ее словам, эксперимент с гостевыми домами высветил проблемные зоны отрасли, но именно такой анализ и требовался Крыму, чтобы выяснить, каким ресурсом он обладает и где требуется больше и эффективнее работать.В конце октября в министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения, и таким образом Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов.В ноябре эксперты в интервью РИА Новости Крым высказали мнение о том, сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года.Федеральный закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов работает с 1 сентября. Согласно документу, в эксперименте участвуют 17 регионов РФ, в том числе Крым и Севастополь. В этих регионах оказывать услуги легально с 1 января 2026 года смогут только объекты, внесенные в реестр гостевых домов. Лишь они получат право рекламировать себя в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования с указанием присвоенного им идентификационного номера. Остальные будут вне закона, а информация о них должна будет везде удаляться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гостевые дома, крым курортный, отдых в крыму, туризм в крыму