Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. К концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировалось более 970 гостевых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова.При этом 45 гостевых домов уже официально заявили о том, что будут принимать гостей на Новый год, и присоединились к республиканским программам, добавила она."Для некоторых это было решение вообще впервые. Они зарегистрировались и поняли, что могут присоединиться к различным программам, в том числе бронирования. Есть у нас прекрасная программа "Новый год в Крыму как дома", которая сейчас идет, и вот они уже принимают гостей", – рассказала Портнова.Глава ассоциации отметила, что, согласно закону о гостевых домах, с 1 января 2026 года те из них, которые не внесли данные о себе в реестр, не смогут рекламироваться.При этом Портнова подчеркнула, что продолжать работать с начала 2026 года до момента регистрации смогут исключительно те гостевые дома, у которых все документы на землю и строения в порядке. То есть непосредственно жилые дома на участках были зарегистрированы и поставлены на учет до 31 декабря 2025 года в соответствии с российским законодательством, уточнила она."Если по какой-то причине сейчас дом строится, и люди хотели в следующем году его зарегистрировать, то такая опция (начать работать в 2026 году – ред.) уже будет недоступна. Это ведь эксперимент для тех гостевых домов, которые уже есть", – пояснила Портнова.Таким образом, деятельность гостевых домов, хозяева которых не привели в соответствие документы на недвижимое имущество, окажутся с 1 января вне закона и с ними власти продолжат работать, сказала она.Глава ассоциации также рассказала, что в процессе легализации многие гостевые дома стали гостиницами, потому что этому способствовало назначение земли и зданий."Мы информировали людей, что с их документами гостевым домом они стать не смогут, но могут пойти по пути гостиницы. И давали человеку выбор, как правильно поступить... То есть сейчас люди для себя принимают решения, в какую сторону пойдут", – поделилась Портнова.По ее словам, эксперимент с гостевыми домами высветил проблемные зоны отрасли, но именно такой анализ и требовался Крыму, чтобы выяснить, каким ресурсом он обладает и где требуется больше и эффективнее работать.В конце октября в министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения, и таким образом Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов.В ноябре эксперты в интервью РИА Новости Крым высказали мнение о том, сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года.Федеральный закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов работает с 1 сентября. Согласно документу, в эксперименте участвуют 17 регионов РФ, в том числе Крым и Севастополь. В этих регионах оказывать услуги легально с 1 января 2026 года смогут только объекты, внесенные в реестр гостевых домов. Лишь они получат право рекламировать себя в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования с указанием присвоенного им идентификационного номера. Остальные будут вне закона, а информация о них должна будет везде удаляться.
08:44 31.12.2025 (обновлено: 09:12 31.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым.
К концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировалось более 970 гостевых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова.
"На сегодняшний день у нас в реестр гостеприимства вошел 971 гостевой дом. И мы очень рады этому показателю, потому что изначально думали, что цифра будет немножечко меньше", – сказала собеседница.
При этом 45 гостевых домов уже официально заявили о том, что будут принимать гостей на Новый год, и присоединились к республиканским программам, добавила она.
"Для некоторых это было решение вообще впервые. Они зарегистрировались и поняли, что могут присоединиться к различным программам, в том числе бронирования. Есть у нас прекрасная программа "Новый год в Крыму как дома", которая сейчас идет, и вот они уже принимают гостей", – рассказала Портнова.
Глава ассоциации отметила, что, согласно закону о гостевых домах, с 1 января 2026 года те из них, которые не внесли данные о себе в реестр, не смогут рекламироваться.
"Социальные сети, свой сайт – даже на этих ресурсах нужно разместить свой уникальный номер. Соответственно, если пока по каким-то причинам вы не вошли либо приняли решение внести о себе данные немножко позже, рекламироваться не нужно", – сказала гостья эфира.
При этом Портнова подчеркнула, что продолжать работать с начала 2026 года до момента регистрации смогут исключительно те гостевые дома, у которых все документы на землю и строения в порядке. То есть непосредственно жилые дома на участках были зарегистрированы и поставлены на учет до 31 декабря 2025 года в соответствии с российским законодательством, уточнила она.
"Если по какой-то причине сейчас дом строится, и люди хотели в следующем году его зарегистрировать, то такая опция (начать работать в 2026 году – ред.) уже будет недоступна. Это ведь эксперимент для тех гостевых домов, которые уже есть", – пояснила Портнова.
Таким образом, деятельность гостевых домов, хозяева которых не привели в соответствие документы на недвижимое имущество, окажутся с 1 января вне закона и с ними власти продолжат работать, сказала она.
"У нас остались такие дома, которые имеют документы, например, что это "летняя кухня". Есть такие, которые имеют статус "нежилой" дом, при этом где-то располагаются у моря – приморские поселки, от этого никуда не уйти. Есть часть домов, которые хотят пройти легализацию, но по каким-то причинам не могут. Мы прорабатываем сейчас этот вопрос с профильными ведомствами и, думаю, что в ближайшее время найдем для них какой-то путь", – рассказала эксперт.
Глава ассоциации также рассказала, что в процессе легализации многие гостевые дома стали гостиницами, потому что этому способствовало назначение земли и зданий.
"Мы информировали людей, что с их документами гостевым домом они стать не смогут, но могут пойти по пути гостиницы. И давали человеку выбор, как правильно поступить... То есть сейчас люди для себя принимают решения, в какую сторону пойдут", – поделилась Портнова.
По ее словам, эксперимент с гостевыми домами высветил проблемные зоны отрасли, но именно такой анализ и требовался Крыму, чтобы выяснить, каким ресурсом он обладает и где требуется больше и эффективнее работать.
В конце октября в министерстве курортов и туризма Крыма сообщили
, что в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения, и таким образом Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов.
В ноябре эксперты в интервью РИА Новости Крым высказали
мнение о том, сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года.
Федеральный закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов работает с 1 сентября. Согласно документу, в эксперименте участвуют 17 регионов РФ, в том числе Крым и Севастополь. В этих регионах оказывать услуги легально с 1 января 2026 года смогут только объекты, внесенные в реестр гостевых домов
. Лишь они получат право рекламировать себя в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования с указанием присвоенного им идентификационного номера. Остальные будут вне закона, а информация о них должна будет везде удаляться.
