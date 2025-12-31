https://crimea.ria.ru/20251231/sevastopol-napravit-328-mln-rubley-na-sverkhplanovuyu-medpomosch--1152115483.html
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей,... РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей, это позволит оказать сверхплановую медицинскую помощь в более чем тысячи случаях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства СевасДеньги будут распределены между учреждениями здравоохранения для оказания помощи в круглосуточном стационаре: 507 случаев госпитализации и 503 случая пребывания в дневном стационаре. Среди приоритетных профилей — сердечно-сосудистая хирургия, онкология, гематология, а также лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, включая терапию неспецифических язвенных колитов.И добавил, что в 2025 году аналогичную программу выполнили в полном объеме. Эффект подтверждается как клиническими, так и демографическими показателями.
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
Севастополь в 2026 году направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей, это позволит оказать сверхплановую медицинскую помощь в более чем тысячи случаях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севас
Деньги будут распределены между учреждениями здравоохранения для оказания помощи в круглосуточном стационаре: 507 случаев госпитализации и 503 случая пребывания в дневном стационаре. Среди приоритетных профилей — сердечно-сосудистая хирургия, онкология, гематология, а также лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, включая терапию неспецифических язвенных колитов.
"Это наша традиционная поддержка: третий год подряд выделяем порядка 300 млн рублей — в этом году чуть больше, 328 млн. Это дает возможность оказывать сверх плана высокотехнологичную помощь по самым тяжелым направлениям", — отметил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.
И добавил, что в 2025 году аналогичную программу выполнили в полном объеме. Эффект подтверждается как клиническими, так и демографическими показателями.
