Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей, это позволит оказать сверхплановую медицинскую помощь в более чем тысячи случаях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства СевасДеньги будут распределены между учреждениями здравоохранения для оказания помощи в круглосуточном стационаре: 507 случаев госпитализации и 503 случая пребывания в дневном стационаре. Среди приоритетных профилей — сердечно-сосудистая хирургия, онкология, гематология, а также лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, включая терапию неспецифических язвенных колитов.И добавил, что в 2025 году аналогичную программу выполнили в полном объеме. Эффект подтверждается как клиническими, так и демографическими показателями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностикиОткрытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенеслиКак в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации

