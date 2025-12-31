Рейтинг@Mail.ru
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/sevastopol-napravit-328-mln-rubley-na-sverkhplanovuyu-medpomosch--1152115483.html
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей,... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T08:30
2025-12-31T08:30
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0cfc1989bdf7bea6654275f09bf0c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей, это позволит оказать сверхплановую медицинскую помощь в более чем тысячи случаях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства СевасДеньги будут распределены между учреждениями здравоохранения для оказания помощи в круглосуточном стационаре: 507 случаев госпитализации и 503 случая пребывания в дневном стационаре. Среди приоритетных профилей — сердечно-сосудистая хирургия, онкология, гематология, а также лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, включая терапию неспецифических язвенных колитов.И добавил, что в 2025 году аналогичную программу выполнили в полном объеме. Эффект подтверждается как клиническими, так и демографическими показателями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностикиОткрытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенеслиКак в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6d32a59bce64cbd78619f5c0299e319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь

Севастополь в 2026 году направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь – власти

08:30 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской
В Симферополе открыли новую поликлинику на Балаклавской - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2026 году в рамках межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 328 млн рублей, это позволит оказать сверхплановую медицинскую помощь в более чем тысячи случаях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севас
Деньги будут распределены между учреждениями здравоохранения для оказания помощи в круглосуточном стационаре: 507 случаев госпитализации и 503 случая пребывания в дневном стационаре. Среди приоритетных профилей — сердечно-сосудистая хирургия, онкология, гематология, а также лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов, включая терапию неспецифических язвенных колитов.
"Это наша традиционная поддержка: третий год подряд выделяем порядка 300 млн рублей — в этом году чуть больше, 328 млн. Это дает возможность оказывать сверх плана высокотехнологичную помощь по самым тяжелым направлениям", — отметил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.
И добавил, что в 2025 году аналогичную программу выполнили в полном объеме. Эффект подтверждается как клиническими, так и демографическими показателями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМедицинаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
08:44Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года
08:43Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту
08:30Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
08:17Атака ВСУ на Туапсе - что известно
07:46Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб
07:10Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане
00:05Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
00:01Погода в Крыму в последний день года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
22:30"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное
22:08Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
21:48Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
21:31Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
21:07Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
20:50Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
20:32Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
20:11Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
19:48Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
19:28Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
Лента новостейМолния