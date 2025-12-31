https://crimea.ria.ru/20251231/polosa-bezopasnosti-sozdana-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh---genshtab-1152114800.html

Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".Он уточнил, что 14 из освобожденных населенных пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

