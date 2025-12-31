Рейтинг@Mail.ru
Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/polosa-bezopasnosti-sozdana-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh---genshtab-1152114800.html
Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб
Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб
Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T07:46
2025-12-31T07:47
генштаб мо рф
валерий герасимов
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136279850_150:0:2300:1209_1920x0_80_0_0_abd806f950026da308fb2c15aca4cf83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".Он уточнил, что 14 из освобожденных населенных пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136279850_121:0:2238:1588_1920x0_80_0_0_5738c78f3571671c9cf4e55fd0f5154e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генштаб мо рф, валерий герасимов, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб

32 населенных пункта освобождены в Харьковской и Сумской областях - Герасимов

07:46 31.12.2025 (обновлено: 07:47 31.12.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Группировка "Север" взяла под контроль около 950 квадратных километров в Сумской и Харьковской областях, освобождены 32 населенных пункта, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"В соответствии с указанием верховного главнокомандующего осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Всего взято под контроль около 950 квадратных километров и освобождены 32 населенных пункта", - сказал Герасимов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что 14 из освобожденных населенных пунктов находятся в Харьковской области, 18 - в Сумской.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Генштаб МО РФВалерий ГерасимовАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
08:44Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года
08:43Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту
08:30Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
08:17Атака ВСУ на Туапсе - что известно
07:46Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб
07:10Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане
00:05Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
00:01Погода в Крыму в последний день года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
22:30"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное
22:08Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
21:48Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
21:31Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
21:07Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
20:50Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
20:32Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
20:11Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
19:48Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
19:28Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
Лента новостейМолния