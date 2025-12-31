Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в последний день года - РИА Новости Крым, 31.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251231/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-goda-1152090418.html
Погода в Крыму в последний день года
Погода в Крыму в последний день года - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Погода в Крыму в последний день года
Прогноз погоды для Крыма и Севастополя на 31 декабря дали в республиканском гидрометцентре.
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152023754_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4721ad8d51149716f72148d25f041bf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Прогноз погоды для Крыма и Севастополя на 31 декабря дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, снежная крупа, днем снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, снег, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +3, днем от -1 до +3 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в последний день года

Погода в Крыму 31 декабря

00:01 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Прогноз погоды для Крыма и Севастополя на 31 декабря дали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем -2…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, снежная крупа, днем снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, снег, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +3, днем от -1 до +3 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
