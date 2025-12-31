https://crimea.ria.ru/20251231/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-goda-1152090418.html
Погода в Крыму в последний день года
Прогноз погоды для Крыма и Севастополя на 31 декабря дали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Прогноз погоды для Крыма и Севастополя на 31 декабря дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег, снежная крупа, днем снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, снег, дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от -3 до +3, днем от -1 до +3 градусов.
31 декабря 2025