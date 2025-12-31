Рейтинг@Mail.ru
Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. От погоды зависят очень многие жизненные факторы Крыма. Каким выдался 2025 год на полуострове в условиях погодных аномалий, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам специалиста, погода оказывает большое влияние на количество туристов на полуострове и на успешность курортного сезона."На курортный сезон 2025 года строились пессимистические прогнозы. Хотя в целом погода в Крыму была комфортной, особенно для крымчан – начало лета было нежарким, но было достаточно холодное море и, действительно, люди меньше стали бронировать Крым, как бы чего-то ожидая", – вспоминает ученый.Но несмотря на затяжную прохладу в начале лета 2025 года туристический сезон состоялся и прошел удачно."Далее у нас были жаркие дни, были элементы аномальных температур, но все они по сути укладываются в так называемую климатическую норму с определенными переходами", – сказал специалистЯрко отмечался, добавил он, характер перепадов температуры – он действительно увеличивается. Также начинает продлеваться более теплая погода в осенний период.По его мнению, водный вопрос в Крыму очень важен, и он напрямую зависит от климатических особенностей, от колебаний климата на полуострове и от характера распределения осадков."Сейчас мы столкнулись с достаточно резким, быстрым в истории человечества изменением. Конечно, деятельность человека оказывает негативное воздействие на окружающую среду, но все же мы имеем место именно с естественными климатическими изменениями. Климат и погодные параметры нестабильны, то есть мы не можем сказать, что это точная характеристика нового климата Крыма, новый климат Крыма еще не сложился, но по сути мы уже уходим от старых представлений", – предполагает ученый.Он добавляет, что крымские старожилы вспоминают в прошлом четкие похолодания в декабре, в январе – морозы со снегом, февральские знаменитые "крымские" окна и возвращение холодов к началу весны и 8 марта.Тенденции переходного климатического периода и динамики атмосферы, считает он, сохранятся, и будут характерны и для наступающего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофыЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученого
Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. От погоды зависят очень многие жизненные факторы Крыма. Каким выдался 2025 год на полуострове в условиях погодных аномалий, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

"Если рассматривать с позиции хозяйственных систем и восприятия человека, то мы в принципе избежали каких-то резких климатических катаклизмов, у нас не было ярко выраженных штормов, у нас не было ярко выраженных устойчивых высоких или низких температур", – отметил собеседник.

По словам специалиста, погода оказывает большое влияние на количество туристов на полуострове и на успешность курортного сезона.
"На курортный сезон 2025 года строились пессимистические прогнозы. Хотя в целом погода в Крыму была комфортной, особенно для крымчан – начало лета было нежарким, но было достаточно холодное море и, действительно, люди меньше стали бронировать Крым, как бы чего-то ожидая", – вспоминает ученый.
Но несмотря на затяжную прохладу в начале лета 2025 года туристический сезон состоялся и прошел удачно.
"Далее у нас были жаркие дни, были элементы аномальных температур, но все они по сути укладываются в так называемую климатическую норму с определенными переходами", – сказал специалист
Ярко отмечался, добавил он, характер перепадов температуры – он действительно увеличивается. Также начинает продлеваться более теплая погода в осенний период.
"У нас очень долго длилась сухая, теплая, комфортная погода осенью. И вот этот момент, конечно же, и немножко пугал, потому что ждали осадков, но каких-то проблем с питьевой водой на глобальном уровне не возникало", – отметил гость эфира.
По его мнению, водный вопрос в Крыму очень важен, и он напрямую зависит от климатических особенностей, от колебаний климата на полуострове и от характера распределения осадков.
"Сейчас мы столкнулись с достаточно резким, быстрым в истории человечества изменением. Конечно, деятельность человека оказывает негативное воздействие на окружающую среду, но все же мы имеем место именно с естественными климатическими изменениями. Климат и погодные параметры нестабильны, то есть мы не можем сказать, что это точная характеристика нового климата Крыма, новый климат Крыма еще не сложился, но по сути мы уже уходим от старых представлений", – предполагает ученый.
Он добавляет, что крымские старожилы вспоминают в прошлом четкие похолодания в декабре, в январе – морозы со снегом, февральские знаменитые "крымские" окна и возвращение холодов к началу весны и 8 марта.
"Сейчас абсолютно другая картина, которую уже многие даже и не вспомнят, что так было. И это – характер нестабильности, характер какой-то переходной модели. Мы куда-то переходим, а куда – вот об этом уже многие ученые умы и ведут дискуссии, пишут статьи и пока стройных выводов еще не сделано", – поделился Игорь Вахрушев.
Тенденции переходного климатического периода и динамики атмосферы, считает он, сохранятся, и будут характерны и для наступающего года.
