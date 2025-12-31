https://crimea.ria.ru/20251231/nikitin-poruchil-obespechit-maksimalnuyu-bezopasnost-na-krymskom-mostu-1152115641.html

Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту

Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту

Глава Минтранса Андрей Никитин провел совещание по работе транспортного комплекса в новогодние праздники, в рамках которого поручил обеспечить максимальную... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T08:43

2025-12-31T08:43

2025-12-31T08:43

крым

новости крыма

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

андрей никитин

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин провел совещание по работе транспортного комплекса в новогодние праздники, в рамках которого поручил обеспечить максимальную безопасность движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Кроме того, он поручил Росавтодору и "Автодору" сформировать достаточный запас техники и реагентов для борьбы с непогодой на трассах, а администрациям и дорожным службам регионов – в приоритетном порядке очищать подъезды к социальным объектам и обеспечить штатную работу общественного транспорта.Федеральному агентству железнодорожного транспорта и "РЖД" поставлена задача обеспечить безаварийное и бесперебойное движение поездов по всей стране, включая исторические регионы. А Росморречфлоту – проверить готовность сил "Морспасслужбы" к ликвидации возможных ЧП на водном транспорте.Особое внимание в новогодние праздники на транспорте будет уделено заботе о семьях с детьми, ветеранах СВО и их близких, а также о представителях старшего поколения.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, андрей никитин, минтранс россии