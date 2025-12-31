Рейтинг@Mail.ru
Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/nikitin-poruchil-obespechit-maksimalnuyu-bezopasnost-na-krymskom-mostu-1152115641.html
Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту
Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту
Глава Минтранса Андрей Никитин провел совещание по работе транспортного комплекса в новогодние праздники, в рамках которого поручил обеспечить максимальную... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T08:43
2025-12-31T08:43
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
андрей никитин
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин провел совещание по работе транспортного комплекса в новогодние праздники, в рамках которого поручил обеспечить максимальную безопасность движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Кроме того, он поручил Росавтодору и "Автодору" сформировать достаточный запас техники и реагентов для борьбы с непогодой на трассах, а администрациям и дорожным службам регионов – в приоритетном порядке очищать подъезды к социальным объектам и обеспечить штатную работу общественного транспорта.Федеральному агентству железнодорожного транспорта и "РЖД" поставлена задача обеспечить безаварийное и бесперебойное движение поездов по всей стране, включая исторические регионы. А Росморречфлоту – проверить готовность сил "Морспасслужбы" к ликвидации возможных ЧП на водном транспорте.Особое внимание в новогодние праздники на транспорте будет уделено заботе о семьях с детьми, ветеранах СВО и их близких, а также о представителях старшего поколения.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, андрей никитин, минтранс россии
Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту

Глава Минтранса РФ поручил обеспечить максимальную безопасность движения на Крымском мосту

08:43 31.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Глава Минтранса Андрей Никитин провел совещание по работе транспортного комплекса в новогодние праздники, в рамках которого поручил обеспечить максимальную безопасность движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Крымской железной дороге", Росавтодору и Управлению ведомственной охраны Минтранса – обеспечить максимальную безопасность движения по Крымскому мосту", - поставил задачу министр.
Кроме того, он поручил Росавтодору и "Автодору" сформировать достаточный запас техники и реагентов для борьбы с непогодой на трассах, а администрациям и дорожным службам регионов – в приоритетном порядке очищать подъезды к социальным объектам и обеспечить штатную работу общественного транспорта.
Федеральному агентству железнодорожного транспорта и "РЖД" поставлена задача обеспечить безаварийное и бесперебойное движение поездов по всей стране, включая исторические регионы. А Росморречфлоту – проверить готовность сил "Морспасслужбы" к ликвидации возможных ЧП на водном транспорте.
Особое внимание в новогодние праздники на транспорте будет уделено заботе о семьях с детьми, ветеранах СВО и их близких, а также о представителях старшего поколения.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПАндрей НикитинМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
08:44Сколько гостевых домов в Крыму зарегистрировали к концу года
08:43Никитин поручил обеспечить максимальную безопасность на Крымском мосту
08:30Севастополь направит 328 млн рублей на сверхплановую медпомощь
08:17Атака ВСУ на Туапсе - что известно
07:46Полоса безопасности создана в Харьковской и Сумской областях - Генштаб
07:10Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане
00:05Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
00:01Погода в Крыму в последний день года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
22:30"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное
22:08Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
21:48Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
21:31Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
21:07Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
20:50Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
20:32Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
20:11Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
19:48Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
19:28Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
Лента новостейМолния