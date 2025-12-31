https://crimea.ria.ru/20251231/nad-krymom-sbili-pyat-bespilotnikov-za-tri-chasa-1152114432.html
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
Средства российской ПВО за три часа накануне вечером перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T00:05
2025-12-31T00:05
2025-12-31T00:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа накануне вечером перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, 14 – над Калужской областью, по три – над Белгородской и Московской областями и по одному над Курской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
Пять беспилотников ликвидировали над Крымом за три часа
00:05 31.12.2025 (обновлено: 00:14 31.12.2025)