Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/nad-krymom-sbili-pyat-bespilotnikov-za-tri-chasa-1152114432.html
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
Средства российской ПВО за три часа накануне вечером перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T00:05
2025-12-31T00:14
новости крыма
крым
калужская область
белгородская область
московская область
курская область
тульская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа накануне вечером перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Пять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, 14 – над Калужской областью, по три – над Белгородской и Московской областями и по одному над Курской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/massirovannaya-ataka-za-chetyre-chasa-sbity-109-dronov-nad-regionami-rossii-1152113765.html
крым
калужская область
белгородская область
московская область
курская область
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ea071b0881d79fe5848f25e25a07adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, калужская область, белгородская область, московская область, курская область, тульская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, атаки всу
Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа

Пять беспилотников ликвидировали над Крымом за три часа

00:05 31.12.2025 (обновлено: 00:14 31.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа накануне вечером перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Пять вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, 14 – над Калужской областью, по три – над Белгородской и Московской областями и по одному над Курской и Тульской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вчера, 20:50
Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
 
Новости КрымаКрымКалужская областьБелгородская областьМосковская областьКурская областьТульская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВОАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:05Над Крымом ликвидировали пять беспилотников за три часа
00:01Погода в Крыму в последний день года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
22:30"Орешник" в Белоруссии и первые серии вакцины от рака в России – главное
22:08Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
21:48Аристократичность с бубенцами и огненный наряд: как встретить Год Лошади
21:31Побег из Нового года: что делать, когда не хочется праздника
21:07Большая часть Запорожской области обесточена после десятков ударов ВСУ
20:50Массированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами России
20:32Веселье без похмелья: как праздновать без головной боли потом
20:11Новый год из сена и ватрушек: как встретят праздник в крымских зоопарках
19:48Классическая, веганская, красивая "шуба": рецепты новогоднего салата
19:28Снежный ландшафт грядущего Нового года: погода на 31 декабря в Крыму
19:10Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
18:48С праздником по пути: как будет работать транспорт в Крыму на Новый год
18:28Как будут работать медицинские службы Крыма и Севастополя в праздники
18:00Борьба с картелями и права граждан – итоги работы крымского УФАС за год
17:47Что может остановить боевые действия на Украине в первые месяцы 2026 года
17:30Сочи угрожают смерчи и шторм в 6 баллов
17:17Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской и Черниговской областях
Лента новостейМолния