Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за три часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом.А в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ на Туапсе пострадали два человека, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Туапсе - что известноМассированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами РоссииДвое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар
09:01 31.12.2025 (обновлено: 09:05 31.12.2025)