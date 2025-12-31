https://crimea.ria.ru/20251231/nad-krymom-i-regionami-rossii-unichtozhili-86-ukrainskikh-bpla-1152115803.html

Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА

Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА

Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T09:01

2025-12-31T09:01

2025-12-31T09:05

крым

новости крыма

атаки всу на крым

черное море

министерство обороны рф

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за три часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом.А в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ на Туапсе пострадали два человека, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Туапсе - что известноМассированная атака: за четыре часа сбиты 109 дронов над регионами РоссииДвое мужчин получили ранения после атаки БПЛА на Краснодар

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, атаки всу на крым, черное море, министерство обороны рф, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)