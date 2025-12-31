Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 31.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251231/nad-krymom-i-regionami-rossii-unichtozhili-86-ukrainskikh-bpla-1152115803.html
Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за три часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом.А в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ на Туапсе пострадали два человека, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен.
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
крым, новости крыма, атаки всу на крым, черное море, министерство обороны рф, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА

Над Крымом и другими регионами России уничтожили 86 украинских БПЛА - Минобороны

09:01 31.12.2025 (обновлено: 09:05 31.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 86 украинских БПЛА, больше половины из них - над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 30 декабря до 8.00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА – над акваторией Черного моря, девять БПЛА – над территорией Брянской области, по восемь БПЛА – над территориями Липецкой области и Республики Крым. Еще пять – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за три часа средства российской ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, пять из них – над Крымом.
А в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ на Туапсе пострадали два человека, также повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ, пожар на его территории потушен.
