https://crimea.ria.ru/20251231/na-kubani-i-v-adygee-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-lavinakh-1152118088.html
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T11:32
2025-12-31T11:32
2025-12-31T11:32
краснодарский край
новости
погода
мчс краснодарского края
горы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/53/1116585376_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5b6270c4666e438e75ce6174d0a57d15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Спасатели напоминают основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следите за изменением погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин; избегайте мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев; при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня", - добавили в МЧС.Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
горы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/53/1116585376_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_201e460ebef851d01671a3c94cdecdc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, погода, мчс краснодарского края, горы
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"С 31 декабря по 3 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. ️Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следите за изменением погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин; избегайте мест возможного схода лавин.
"Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев; при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня", - добавили в МЧС.
Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода
. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.