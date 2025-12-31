Рейтинг@Mail.ru
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T11:32
2025-12-31T11:32
краснодарский край
новости
погода
мчс краснодарского края
горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Спасатели напоминают основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следите за изменением погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин; избегайте мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев; при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня", - добавили в МЧС.Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
горы
краснодарский край, новости, погода, мчс краснодарского края, горы
На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах

На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"С 31 декабря по 3 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 500 м над уровнем моря лавиноопасно. ️Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следите за изменением погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин; избегайте мест возможного схода лавин.
"Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев; при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня", - добавили в МЧС.
Как сообщалось, отключения света фиксировались прошлой ночью в отдельных населенных пунктах и на улицах Сочи из-за непогоды и налипания снега на провода. В энергокомпании "Россети Юг" проинформировали, что в горных районах Сочи энергетикам приходится преодолевать поваленные деревья и снежные сугробы на снегоступах, чтобы добраться к месту аварии на энергообъектах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиПогодаМЧС Краснодарского краяГоры
 
