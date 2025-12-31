Рейтинг@Mail.ru
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 31.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в этом году в приоритете были маршруты, которые связывают область с соседними регионами, что помогает раскрыть логистический потенциал Херсонщины как транзитного края.В регионе работают 17 автостанций, с которых отправляются 108 маршрутов: 23 межрегиональных, 28 межмуниципальных и 57 муниципальных. Суточный пассажиропоток за год вырос почти в четыре раза, заключил губернатор Херсонской области.
россия
новые регионы россии
херсонская область
россия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, ремонт и строительство дорог
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей

Сальдо: на ремонт и строительство дорог Херсонской области направили 6,5 млрд рублей

10:00 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На дороги направили 6,5 млрд рублей — это 127 км региональных и межмуниципальных трасс и еще 87 км улично-дорожной сети в наших населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По его словам, в этом году в приоритете были маршруты, которые связывают область с соседними регионами, что помогает раскрыть логистический потенциал Херсонщины как транзитного края.
"Параллельно наводим порядок в городах и курортных зонах. Поручил разработать проект единого парковочного пространства для Геническа и Скадовска — это сделает их более безопасными и удобными как для жителей, так и для гостей", - проинформировал Сальдо.
В регионе работают 17 автостанций, с которых отправляются 108 маршрутов: 23 межрегиональных, 28 межмуниципальных и 57 муниципальных. Суточный пассажиропоток за год вырос почти в четыре раза, заключил губернатор Херсонской области.
Россия Новые регионы России Херсонская область Владимир Сальдо Ремонт и строительство дорог
 
