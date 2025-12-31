https://crimea.ria.ru/20251231/na-dorogi-khersonskoy-oblasti-napravili-65-mlrd-rubley-1152116375.html
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.12.2025
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31
2025-12-31T10:00
2025-12-31T10:00
россия
новые регионы россии
херсонская область
владимир сальдо
ремонт и строительство дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в этом году в приоритете были маршруты, которые связывают область с соседними регионами, что помогает раскрыть логистический потенциал Херсонщины как транзитного края.В регионе работают 17 автостанций, с которых отправляются 108 маршрутов: 23 межрегиональных, 28 межмуниципальных и 57 муниципальных. Суточный пассажиропоток за год вырос почти в четыре раза, заключил губернатор Херсонской области.
россия
новые регионы россии
херсонская область
россия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, ремонт и строительство дорог
На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
Сальдо: на ремонт и строительство дорог Херсонской области направили 6,5 млрд рублей