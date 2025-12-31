https://crimea.ria.ru/20251231/na-dorogi-khersonskoy-oblasti-napravili-65-mlrd-rubley-1152116375.html

На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей

2025-12-31T10:00

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В 2025 году на дороги Херсонщины направили 6,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура региона активно развивается. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в этом году в приоритете были маршруты, которые связывают область с соседними регионами, что помогает раскрыть логистический потенциал Херсонщины как транзитного края.В регионе работают 17 автостанций, с которых отправляются 108 маршрутов: 23 межрегиональных, 28 межмуниципальных и 57 муниципальных. Суточный пассажиропоток за год вырос почти в четыре раза, заключил губернатор Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на годВ новых регионах восстановили 69 дорожных мостов и путепроводовВ Херсонской области построят водные магистрали на 295 млн рублей

