Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.12.2025
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бНа Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:30 31.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"На 9:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и б
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
