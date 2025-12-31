https://crimea.ria.ru/20251231/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-31-dekabrya--1152116160.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T09:30
2025-12-31T09:30
2025-12-31T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бНа Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря