Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря

Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря

2025-12-31T09:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, по состоянию на 9 утра очередей на досмотр нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бНа Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

