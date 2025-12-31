https://crimea.ria.ru/20251231/kosmonavty-s-mks-pozdravili-rossiyan-s-vysoty-400-km--1152118817.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе,... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T12:10
2025-12-31T12:10
2025-12-31T12:38
космос
роскосмос
новый год
новый год 2026
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1f/1152119049_9:0:1202:671_1920x0_80_0_0_b6f8f8496d729b5fc70db1a3b12fb66f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса."Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко."Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/novyy-god-na-zemle-nachnetsya-s-magnitnoy-buri-1152092106.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1f/1152119049_158:0:1053:671_1920x0_80_0_0_136854fe82ab1ec899cb032a63a8287b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, роскосмос, новый год, новый год 2026, видео
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
Космонавты с МКС пожелали россиянам преодолеть любые сложности и прожить яркий год
12:10 31.12.2025 (обновлено: 12:38 31.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе", - сказал Кудь-Сверчков на видео.
Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса.
"Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.
Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко.
"Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.