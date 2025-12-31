Рейтинг@Mail.ru
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251231/kosmonavty-s-mks-pozdravili-rossiyan-s-vysoty-400-km--1152118817.html
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе,... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T12:10
2025-12-31T12:38
космос
роскосмос
новый год
новый год 2026
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1f/1152119049_9:0:1202:671_1920x0_80_0_0_b6f8f8496d729b5fc70db1a3b12fb66f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса."Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко."Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251230/novyy-god-na-zemle-nachnetsya-s-magnitnoy-buri-1152092106.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1f/1152119049_158:0:1053:671_1920x0_80_0_0_136854fe82ab1ec899cb032a63a8287b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, роскосмос, новый год, новый год 2026, видео
Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км

Космонавты с МКС пожелали россиянам преодолеть любые сложности и прожить яркий год

12:10 31.12.2025 (обновлено: 12:38 31.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.
Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Дорогие друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе", - сказал Кудь-Сверчков на видео.
Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса.
"Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.
Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко.
"Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вчера, 08:43
Новый год на Земле начнется с магнитной бури
 
космосРоскосмосНовый годНовый год 2026Видео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56В Адыгее из-за непогоды введен режим ЧС
13:47Кадетский корпус и психоневрологический диспансер повреждены в Туапсе
13:39Снег в Крыму на Новый год - ситуация на дорогах полуострова
13:25В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
13:10В России появился новый нацпроект в области биоэкономики
12:55Чем опасно детское "шампанское" на новогоднем столе
12:36Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
12:30Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина 0:49
12:12Атака ВСУ на резиденцию Путина: в Минобороны рассказали подробности
12:10Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км
12:08Снежная буря накрыла Севастополь - коммунальщики очищают дороги
11:45"Дичайший терроризм": Лукашенко об атаке на резиденцию Путина
11:32На Кубани и в Адыгее объявлено экстренное предупреждение о лавинах
11:19В Сочи произошли отключения света из-за непогоды
10:52В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавших
10:38Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
10:20Турпоток по России вырос на 5%: а что в Крыму
10:00На дороги Херсонской области направили 6,5 млрд рублей
09:45Новая климатическая реальность: погодные итоги года в Крыму
09:30Крымский мост сейчас - обстановка на утро 31 декабря
Лента новостейМолния