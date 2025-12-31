https://crimea.ria.ru/20251231/kosmonavty-s-mks-pozdravili-rossiyan-s-vysoty-400-km--1152118817.html

Космонавты с МКС поздравили россиян с высоты 400 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили россиян с наступающим новым годом и пожелали им мира в душе, продолжать верить в чудеса, преодолеть любые сложности и прожить яркий и торжественный год.Видеоролик с поздравлением космонавтов журналистам предоставили в пресс-службе "Роскосмоса".Микаев, в свою очередь, подчеркнул, что в такой семейный праздник, как Новый год, космонавты даже на орбите чувствуют любовь и поддержку своих родных. Он подчеркнул, что в преддверии этого праздника люди всегда надеются на чудо, и пожелал россиянам также продолжать верить в чудеса."Будьте счастливы, успешны, смело идите вперед и созидайте", - добавил Микаев.Платонов посоветовал соотечественникам делиться праздничным настроением с близкими, а в следующем годы быть добрее друг к другу, слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко."Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны. С праздником, дорогие жители России, пусть следующий год будет ярким, торжественным и блестящим! С Новым годом!" - сказал космонавт.

