Какой сегодня праздник: 31 декабря
Какой сегодня праздник: 31 декабря
Какой сегодня праздник: 31 декабря
Какой сегодня праздник: 31 декабря
31 декабря мир готовится встречать Новый 2026 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение...
общество
праздники и памятные даты
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. 31 декабря мир готовится встречать Новый 2026 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение чайника. В этот день в 1869 году ученые обнаружили руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света, в 1898-ом открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург, а в 1999-ом Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Именинники дня – Заслуженный артист РСФСР Семен Фарада, британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс.Что празднуют в миреНаступает самый яркий, любимый и волшебный праздник – Новый год. Это время подведения итогов, время мечты и разработки новых планов. День радости, счастливых улыбок, подарков, салатов и салютов. Важно все недоброе оставить в году уходящем, а в наступающий взять оптимизм и веру в чудо. А ровно в полночь под бой курантов загадать самое заветное желание!Традиционно Новый год начинают отмечать вечером, а днем для веселья и праздничного настроения есть другой повод – День троп, усыпанных конфетти и блестками. Эта маленькая деталь придает особое очарование и шик любому событию. Восторг и море радости от сверкающих разноцветных блесток испытывают и взрослые, и дети. Устраивать 31 декабря радужные тропы из конфетти – значит украшать дорогу к новым намеченным планам.Новый Год любят во всем мире, не исключение – Япония. По датам все так же, как у нас – с 31 декабря на 1 января. В преддверии первого дня года, который называется Осегацу, японцы затевают домашнюю уборку, украшают дом и… устраивают прощальное кипячение чайника. Зачем они это делают, точно не могут объяснить даже сами японцы.Еще сегодня День всеобщего часа мира и День шампанского. Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона.Знаменательные датыВ этот день в 1869 году английский архитектор Джон Вуд обнаружил близ турецкого Измира руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света. До того, как храм превратился в развалины, его ширина составляла целых 52, длина – 105, а высота – 18 метров. Крыша лежала на 127 колоннах. От всего этого величия сегодня осталась единственная колонна, да и то – восстановленная.127 лет назад была открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность составила 660 километров. Кстати, первые московские телефонные линии прокладывали самым дешевым и быстрым способом – по крышам домов. Иногда во время грозы в абонентов ударяла молния, поэтому на аппаратах сделали громоотводы. Верующие люди боялись опасных устройств, а самые набожные после разговора по телефону крестились и даже мыли руки с мылом.31 декабря 1999-го Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. О президенте Путине известно многое, а вот о том, что он еще и каскадер – не знает почти никто. Между тем, в молодости Владимир Владимирович в числе других ленинградских спортсменов в качестве каскадера снимался на "Ленфильме" – в военной драме "Ижорский батальон" и эпопее "Блокада".Кто родился в этот деньКогда начинающий артист Семен Фердман пришел за гонораром на киностудию "Таджикфильм", ему сказали так: "У нас в Таджикистане не может быть актера с такой фамилией". И предложили придумать псевдоним. "Получалась какая-то шарада с фамилией. Шарада – Фарада. И звучало это как-то по-восточному", – объяснял сам артист выбор псевдонима и всегда настаивал, что ударение нужно ставить на второй слог. Сегодня Семену Львовичу исполнился бы 92 года.Свой 88-й день рождения отмечает легендарный британский и американский актер Энтони Хопкинс. В 1987 году королева Елизавета дала актеру звание Командора Ордена Британской империи, а в 1993 году титул рыцаря-бакалавра, после чего к его имени добавилась приставка "сэр".Также 31 декабря свои дни рождения отмечают российские телеведущая Регина Дубовицкая и артист балета Николай Цискаридзе, американский актер Вел Килмер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Какой сегодня праздник: 31 декабря

Что празднуют в России и в мире 31 декабря

00:00 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. 31 декабря мир готовится встречать Новый 2026 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение чайника. В этот день в 1869 году ученые обнаружили руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света, в 1898-ом открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург, а в 1999-ом Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Именинники дня – Заслуженный артист РСФСР Семен Фарада, британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс.

Что празднуют в мире

Наступает самый яркий, любимый и волшебный праздник – Новый год. Это время подведения итогов, время мечты и разработки новых планов. День радости, счастливых улыбок, подарков, салатов и салютов. Важно все недоброе оставить в году уходящем, а в наступающий взять оптимизм и веру в чудо. А ровно в полночь под бой курантов загадать самое заветное желание!
Традиционно Новый год начинают отмечать вечером, а днем для веселья и праздничного настроения есть другой повод – День троп, усыпанных конфетти и блестками. Эта маленькая деталь придает особое очарование и шик любому событию. Восторг и море радости от сверкающих разноцветных блесток испытывают и взрослые, и дети. Устраивать 31 декабря радужные тропы из конфетти – значит украшать дорогу к новым намеченным планам.
Новый Год любят во всем мире, не исключение – Япония. По датам все так же, как у нас – с 31 декабря на 1 января. В преддверии первого дня года, который называется Осегацу, японцы затевают домашнюю уборку, украшают дом и… устраивают прощальное кипячение чайника. Зачем они это делают, точно не могут объяснить даже сами японцы.
Еще сегодня День всеобщего часа мира и День шампанского. Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона.

Знаменательные даты

В этот день в 1869 году английский архитектор Джон Вуд обнаружил близ турецкого Измира руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света. До того, как храм превратился в развалины, его ширина составляла целых 52, длина – 105, а высота – 18 метров. Крыша лежала на 127 колоннах. От всего этого величия сегодня осталась единственная колонна, да и то – восстановленная.
127 лет назад была открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность составила 660 километров. Кстати, первые московские телефонные линии прокладывали самым дешевым и быстрым способом – по крышам домов. Иногда во время грозы в абонентов ударяла молния, поэтому на аппаратах сделали громоотводы. Верующие люди боялись опасных устройств, а самые набожные после разговора по телефону крестились и даже мыли руки с мылом.
31 декабря 1999-го Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. О президенте Путине известно многое, а вот о том, что он еще и каскадер – не знает почти никто. Между тем, в молодости Владимир Владимирович в числе других ленинградских спортсменов в качестве каскадера снимался на "Ленфильме" – в военной драме "Ижорский батальон" и эпопее "Блокада".

Кто родился в этот день

Когда начинающий артист Семен Фердман пришел за гонораром на киностудию "Таджикфильм", ему сказали так: "У нас в Таджикистане не может быть актера с такой фамилией". И предложили придумать псевдоним. "Получалась какая-то шарада с фамилией. Шарада – Фарада. И звучало это как-то по-восточному", – объяснял сам артист выбор псевдонима и всегда настаивал, что ударение нужно ставить на второй слог. Сегодня Семену Львовичу исполнился бы 92 года.
Свой 88-й день рождения отмечает легендарный британский и американский актер Энтони Хопкинс. В 1987 году королева Елизавета дала актеру звание Командора Ордена Британской империи, а в 1993 году титул рыцаря-бакалавра, после чего к его имени добавилась приставка "сэр".
Также 31 декабря свои дни рождения отмечают российские телеведущая Регина Дубовицкая и артист балета Николай Цискаридзе, американский актер Вел Килмер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
