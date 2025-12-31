Рейтинг@Mail.ru
Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора (РПН) напоминают, что из огромного списка существующих сладостей следует выбирать компромиссные... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T10:38
2025-12-31T10:38
совет эксперта
роспотребнадзор
дети
еда
здоровое питание
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142944876_45:0:1236:670_1920x0_80_0_0_386174b918799a201c94d2256db4f80f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора (РПН) напоминают, что из огромного списка существующих сладостей следует выбирать компромиссные варианты: вкусные и безопасные, что особенно важно для детей. Например, это зефир, пастила или безе, перечислили в Межрегиональном управлении РПН по Республике Крым и Севастополю.Полезная парочка: зефир и пастила"Самыми безвредными считаются зефир и пастила. Их готовят из натуральных продуктов: фруктового пюре, яичных белков, сахара. Загустители тоже натуральные: желатин, пектин, агар-агар – они содержат важные для организма микроэлементы и полезны для здоровья детей", – рассказали в РПН.Также безопасным лакомством является мармелад, который приготовлен из фруктовых соков, сахара и сиропа. Густую структуру и плотность этому десерту придают естественные загустители.Как отмечают специалисты, в составе мармелада и зефира нет жиров – это легкие, диетические лакомства. Но желейные конфеты, которые также очень любит детвора, более жесткие за счет пчелиного воска в составе. Их можно давать детям, начиная с 5 лет. Можно побаловать детей безе. Более того, это пирожное можно приготовить и самостоятельно: взбитый с сахаром яичный белок выпекают в духовке."По отношению к шоколаду существует много споров. С одной стороны, в нем содержится масло какао, тяжелое для детского желудка, и какао-порошок, на который у детей часто бывает аллергия. С другой стороны, шоколад поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ, снижает стресс и тревожность. Поэтому для малышей предназначены молочный и белый шоколад в небольшом количестве (25 г), как наиболее безопасные для здоровья", – советуют специалисты РПН.К полезным сладостям также можно отнести сухофрукты, которые полезны для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, богаты витаминами и микроэлементами. Не принесет вреда и мороженое хорошего качества, домашнее варенье и джемы, уточнили в ведомстве. Мед тоже полезен, но он обладает высокой аллергенностью, поэтому дают его детям старше трех лет и совсем понемногу – не больше одной-двух чайных ложечек.От шоколадных конфет и сладкой газировки лучше отказаться"Если лакомства будут выбирать дети, то они обязательно захотят шоколадных конфет и газированных напитков, хотя это самые вредные продукты – к ним же можно отнести конфеты-шипучки, леденцы, карамельки, жвачки, цукаты, пепси-колу и другие подобные продукты. При их производстве добавляются опасные для детского здоровья красители и ароматизаторы", – предупредили в РПН.Также вредно есть кондитерские изделия повышенной калорийности – с жирным кремом и большим количеством сахара, напомнили в ведомстве.Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева напомнила, что в составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить сухофруктами и орехами.А по мнению врача-гастроэнтеролога Елены Пехотиной, сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также задействован в процессе производства.
Какие сладости и сколько можно давать детям – памятка Роспотребнадзора

Самыми безвредными сладостями для детей считаются зефир и пастила – Роспотребнадзор

10:38 31.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора (РПН) напоминают, что из огромного списка существующих сладостей следует выбирать компромиссные варианты: вкусные и безопасные, что особенно важно для детей. Например, это зефир, пастила или безе, перечислили в Межрегиональном управлении РПН по Республике Крым и Севастополю.

Полезная парочка: зефир и пастила

"Самыми безвредными считаются зефир и пастила. Их готовят из натуральных продуктов: фруктового пюре, яичных белков, сахара. Загустители тоже натуральные: желатин, пектин, агар-агар – они содержат важные для организма микроэлементы и полезны для здоровья детей", – рассказали в РПН.
Также безопасным лакомством является мармелад, который приготовлен из фруктовых соков, сахара и сиропа. Густую структуру и плотность этому десерту придают естественные загустители.
Как отмечают специалисты, в составе мармелада и зефира нет жиров – это легкие, диетические лакомства. Но желейные конфеты, которые также очень любит детвора, более жесткие за счет пчелиного воска в составе. Их можно давать детям, начиная с 5 лет. Можно побаловать детей безе. Более того, это пирожное можно приготовить и самостоятельно: взбитый с сахаром яичный белок выпекают в духовке.
"По отношению к шоколаду существует много споров. С одной стороны, в нем содержится масло какао, тяжелое для детского желудка, и какао-порошок, на который у детей часто бывает аллергия. С другой стороны, шоколад поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ, снижает стресс и тревожность. Поэтому для малышей предназначены молочный и белый шоколад в небольшом количестве (25 г), как наиболее безопасные для здоровья", – советуют специалисты РПН.
К полезным сладостям также можно отнести сухофрукты, которые полезны для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, богаты витаминами и микроэлементами. Не принесет вреда и мороженое хорошего качества, домашнее варенье и джемы, уточнили в ведомстве. Мед тоже полезен, но он обладает высокой аллергенностью, поэтому дают его детям старше трех лет и совсем понемногу – не больше одной-двух чайных ложечек.

От шоколадных конфет и сладкой газировки лучше отказаться

"Если лакомства будут выбирать дети, то они обязательно захотят шоколадных конфет и газированных напитков, хотя это самые вредные продукты – к ним же можно отнести конфеты-шипучки, леденцы, карамельки, жвачки, цукаты, пепси-колу и другие подобные продукты. При их производстве добавляются опасные для детского здоровья красители и ароматизаторы", – предупредили в РПН.
Также вредно есть кондитерские изделия повышенной калорийности – с жирным кремом и большим количеством сахара, напомнили в ведомстве.
Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Муравьева напомнила, что в составе конфет очень много ароматизаторов, пищевых красителей и трансжиров. Никакой пользы, кроме временной иллюзорной радости, они не приносят, поэтому сладости в рационе ребенка лучше заменить сухофруктами и орехами.
А по мнению врача-гастроэнтеролога Елены Пехотиной, сухофрукты, обработанные промышленными способами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать различные аллергии из-за диоксида серы, который также задействован в процессе производства.
