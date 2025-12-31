https://crimea.ria.ru/20251231/kak-zagadyvat-zhelaniya-chtoby-oni-ispolnyalis-1126206233.html

Как загадывать желания, чтобы они исполнялись

Как загадывать желания, чтобы они исполнялись - РИА Новости Крым, 31.12.2025

Как загадывать желания, чтобы они исполнялись

Загадывать желания – искусство, ведь каждый мечтает, чтобы они исполнялись, и это реально, если все делать правильно. Тем более в сказочную пору – под Новый... РИА Новости Крым, 31.12.2025

2025-12-31T20:46

2025-12-31T20:46

2025-12-31T20:46

эксклюзивы риа новости крым

общество

крым

совет эксперта

психология

виктория мартюшева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125917177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f30b4f7d8bfc805a69b24482936011fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Загадывать желания – искусство, ведь каждый мечтает, чтобы они исполнялись, и это реально, если все делать правильно. Тем более в сказочную пору – под Новый год. Как это работает – РИА Новости Крым рассказала экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева."Новогодние желания действительно часто исполняются, потому что загадывают их в особенной атмосфере и особом состоянии, когда верят в чудо", – объясняет психолог.Играют здесь роль и ритуалы, и окружение. И дело тут, по ее словам, вовсе не в мистике, а в самой обыкновенной сказке, которую творим мы сами, а мироздание помогает.ЗагадывайК концу года люди автоматически подводят итоги и планируют следующий год, что уже само по себе помогает формулировать цели на исполнение желаний, говорит Мартюшева. Но еще лучше – точно их обозначить и выбрать именно свои.Хорошо не только загадать про себя, но и написать желания и конкретно расписать, что должно, согласно вашим мечтам, получиться."Не все зависит от нас, поэтому полезно спросить себя и письменно ответить на вопросы: насколько это зависит от меня? Что для этого уже есть? Какие конкретно мои действия помогут? От кого еще зависит и кто может помочь? И перечислить все – от умений и качеств до материальных ресурсов. Можно задать и экзистенциальный вопрос: "Ради чего или кого это желание?", – советует эксперт.Полезно также образно и ярко представить исполнение этого желания и прочувствовать эмоции, которые с этим возникают."А еще есть проверенный "волшебный" метод, который работает: составить коллаж желаний – на листе бумаги скомпоновать визуальный образ желания, используя фото, вырезки из журналов и так далее. Подобные психологические техники способствуют реализации мечтаний и желаний".ВерьДолжна быть и вера в то, что желание исполнится, тогда это сработает, говорит Виктория.Имеют значение здесь и ритуалы, отмечает она."Например, многие загадывают желание ровно в 12, когда бьют куранты. Человек в это время находится в ожидании чудесного, в определенном окружении чего-то и кого-то, что тоже создает общую атмосферу и помогает исполнению, – говорит психолог.Чуди"Один человек просил у бога, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Он молился и мечтал, что купит на эти деньги, опять просил и опять молился. Но шли годы, и ничего не получалось. Тогда он воззвал к небесам: " Я загадал желание и так верил, почему же оно не исполняется?" И ему пришел ответ: "Ты хотя бы лотерейный билет купи!". Это замечательная притча, которая именно о том, что мечтать нужно, но это не значит – сесть и ждать, когда все исполнится. Об этом же крылатое выражение: "Не ждите чуда – чудите сами!", – советует Виктория.Это вовсе не значит, что нужно что-то предпринимать и действовать в новогоднюю ночь, добавляет она."Есть шуточное, но очень хорошее и точное напутствие: если есть мечта – беги к ней, нет возможности бежать – иди, не получается – ползи, если и это невозможно – ляг и лежи в этом направлении. Так вот Новый год, вера в чудо и особое состояние помогают привести наши желания к исполнению, даже если вы просто ляжете в его направлении. Конечно, хочется верить, что не только плоды усилий способны воплощаться в реальность, но и чудеса имеют место в жизни. Этого я желаю себе и всем", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20221229/chego-zhdut-rossiyane-ot-2023-goda-1126198127.html

https://crimea.ria.ru/20221228/iz-kryma-s-lyubovyu-shkolniki-khersonschiny-poluchili-novogodnie-podarki-1126166895.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

общество, крым, совет эксперта, психология, виктория мартюшева