https://crimea.ria.ru/20251231/kak-zagadyvat-zhelaniya-chtoby-oni-ispolnyalis-1126206233.html
Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
Как загадывать желания, чтобы они исполнялись - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
Загадывать желания – искусство, ведь каждый мечтает, чтобы они исполнялись, и это реально, если все делать правильно. Тем более в сказочную пору – под Новый... РИА Новости Крым, 31.12.2025
2025-12-31T20:46
2025-12-31T20:46
2025-12-31T20:46
эксклюзивы риа новости крым
общество
крым
совет эксперта
психология
виктория мартюшева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125917177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f30b4f7d8bfc805a69b24482936011fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Загадывать желания – искусство, ведь каждый мечтает, чтобы они исполнялись, и это реально, если все делать правильно. Тем более в сказочную пору – под Новый год. Как это работает – РИА Новости Крым рассказала экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева."Новогодние желания действительно часто исполняются, потому что загадывают их в особенной атмосфере и особом состоянии, когда верят в чудо", – объясняет психолог.Играют здесь роль и ритуалы, и окружение. И дело тут, по ее словам, вовсе не в мистике, а в самой обыкновенной сказке, которую творим мы сами, а мироздание помогает.ЗагадывайК концу года люди автоматически подводят итоги и планируют следующий год, что уже само по себе помогает формулировать цели на исполнение желаний, говорит Мартюшева. Но еще лучше – точно их обозначить и выбрать именно свои.Хорошо не только загадать про себя, но и написать желания и конкретно расписать, что должно, согласно вашим мечтам, получиться."Не все зависит от нас, поэтому полезно спросить себя и письменно ответить на вопросы: насколько это зависит от меня? Что для этого уже есть? Какие конкретно мои действия помогут? От кого еще зависит и кто может помочь? И перечислить все – от умений и качеств до материальных ресурсов. Можно задать и экзистенциальный вопрос: "Ради чего или кого это желание?", – советует эксперт.Полезно также образно и ярко представить исполнение этого желания и прочувствовать эмоции, которые с этим возникают."А еще есть проверенный "волшебный" метод, который работает: составить коллаж желаний – на листе бумаги скомпоновать визуальный образ желания, используя фото, вырезки из журналов и так далее. Подобные психологические техники способствуют реализации мечтаний и желаний".ВерьДолжна быть и вера в то, что желание исполнится, тогда это сработает, говорит Виктория.Имеют значение здесь и ритуалы, отмечает она."Например, многие загадывают желание ровно в 12, когда бьют куранты. Человек в это время находится в ожидании чудесного, в определенном окружении чего-то и кого-то, что тоже создает общую атмосферу и помогает исполнению, – говорит психолог.Чуди"Один человек просил у бога, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Он молился и мечтал, что купит на эти деньги, опять просил и опять молился. Но шли годы, и ничего не получалось. Тогда он воззвал к небесам: " Я загадал желание и так верил, почему же оно не исполняется?" И ему пришел ответ: "Ты хотя бы лотерейный билет купи!". Это замечательная притча, которая именно о том, что мечтать нужно, но это не значит – сесть и ждать, когда все исполнится. Об этом же крылатое выражение: "Не ждите чуда – чудите сами!", – советует Виктория.Это вовсе не значит, что нужно что-то предпринимать и действовать в новогоднюю ночь, добавляет она."Есть шуточное, но очень хорошее и точное напутствие: если есть мечта – беги к ней, нет возможности бежать – иди, не получается – ползи, если и это невозможно – ляг и лежи в этом направлении. Так вот Новый год, вера в чудо и особое состояние помогают привести наши желания к исполнению, даже если вы просто ляжете в его направлении. Конечно, хочется верить, что не только плоды усилий способны воплощаться в реальность, но и чудеса имеют место в жизни. Этого я желаю себе и всем", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20221229/chego-zhdut-rossiyane-ot-2023-goda-1126198127.html
https://crimea.ria.ru/20221228/iz-kryma-s-lyubovyu-shkolniki-khersonschiny-poluchili-novogodnie-podarki-1126166895.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125917177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_220d80d89542a0ff872fa7138fe9a93d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
общество, крым, совет эксперта, психология, виктория мартюшева
Как загадывать желания, чтобы они исполнялись
Психолог Мартюшева: правильно загаданные желания на Новый год часто исполняются
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Загадывать желания – искусство, ведь каждый мечтает, чтобы они исполнялись, и это реально, если все делать правильно. Тем более в сказочную пору – под Новый год. Как это работает – РИА Новости Крым
рассказала экзистенциальный психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева.
"Новогодние желания действительно часто исполняются, потому что загадывают их в особенной атмосфере и особом состоянии, когда верят в чудо", – объясняет психолог.
Играют здесь роль и ритуалы, и окружение. И дело тут, по ее словам, вовсе не в мистике, а в самой обыкновенной сказке, которую творим мы сами, а мироздание помогает.
Загадывай
К концу года люди автоматически подводят итоги и планируют следующий год, что уже само по себе помогает формулировать цели на исполнение желаний, говорит Мартюшева. Но еще лучше – точно их обозначить и выбрать именно свои.
"Только в этом случае вы сможете на результат повлиять. Поэтому для исполнения желания важно, чтобы оно действительно было вашим. То есть тем, чего хотите вы и от всего сердца", – объясняет психолог.
Хорошо не только загадать про себя, но и написать желания и конкретно расписать, что должно, согласно вашим мечтам, получиться.
"Не все зависит от нас, поэтому полезно спросить себя и письменно ответить на вопросы: насколько это зависит от меня? Что для этого уже есть? Какие конкретно мои действия помогут? От кого еще зависит и кто может помочь? И перечислить все – от умений и качеств до материальных ресурсов. Можно задать и экзистенциальный вопрос: "Ради чего или кого это желание?", – советует эксперт.
Полезно также образно и ярко представить исполнение этого желания и прочувствовать эмоции, которые с этим возникают.
"А еще есть проверенный "волшебный" метод, который работает: составить коллаж желаний – на листе бумаги скомпоновать визуальный образ желания, используя фото, вырезки из журналов и так далее. Подобные психологические техники способствуют реализации мечтаний и желаний".
Верь
Должна быть и вера в то, что желание исполнится, тогда это сработает, говорит Виктория.
"Именно Новый год дает это ощущение, знакомое с детства: мы верим в сказку, в чудо. Приподнятое, праздничное настроение помогает быть решительнее, смелее, вдохновеннее, легче и – верить. А если человек поверил, что его желание исполнится, то в нем появляется уверенность, и он начинает жить спокойно и действовать. И все получается, и желание сбывается", – объясняет психолог.
Имеют значение здесь и ритуалы, отмечает она.
"Например, многие загадывают желание ровно в 12, когда бьют куранты. Человек в это время находится в ожидании чудесного, в определенном окружении чего-то и кого-то, что тоже создает общую атмосферу и помогает исполнению, – говорит психолог.
Чуди
"Один человек просил у бога, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Он молился и мечтал, что купит на эти деньги, опять просил и опять молился. Но шли годы, и ничего не получалось. Тогда он воззвал к небесам: " Я загадал желание и так верил, почему же оно не исполняется?" И ему пришел ответ: "Ты хотя бы лотерейный билет купи!". Это замечательная притча, которая именно о том, что мечтать нужно, но это не значит – сесть и ждать, когда все исполнится. Об этом же крылатое выражение: "Не ждите чуда – чудите сами!", – советует Виктория.
Это вовсе не значит, что нужно что-то предпринимать и действовать в новогоднюю ночь, добавляет она.
"Есть шуточное, но очень хорошее и точное напутствие: если есть мечта – беги к ней, нет возможности бежать – иди, не получается – ползи, если и это невозможно – ляг и лежи в этом направлении. Так вот Новый год, вера в чудо и особое состояние помогают привести наши желания к исполнению, даже если вы просто ляжете в его направлении. Конечно, хочется верить, что не только плоды усилий способны воплощаться в реальность, но и чудеса имеют место в жизни. Этого я желаю себе и всем", – заключила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.