Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что удар российским ракетным комплексом "Орешник" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш" на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президентуПо словам президента, в мире есть много примеров, когда из-за вооруженных конфликтов уничтожается производственная инфраструктура, и один из них - удар российским "Орешником" по украинскому заводу "Южмаш".Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

