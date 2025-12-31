Рейтинг@Mail.ru
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 31.12.2025
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что удар российским ракетным комплексом "Орешник" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш" на Украине.
2025-12-31T12:36
2025-12-31T12:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что удар российским ракетным комплексом "Орешник" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш" на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президентуПо словам президента, в мире есть много примеров, когда из-за вооруженных конфликтов уничтожается производственная инфраструктура, и один из них - удар российским "Орешником" по украинскому заводу "Южмаш".Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как "Орешник" в 2024 году уничтожил завод Южмаш в Днепропетровске

Лукашенко: удар "Орешника" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш"

12:36 31.12.2025 (обновлено: 12:43 31.12.2025)
 
© РИА Новости . Russian Defence Ministry
РК Орешник заступил на боевое дежурство в Беларуси - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости . Russian Defence Ministry
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что удар российским ракетным комплексом "Орешник" в 2024 году за минуту уничтожил завод "Южмаш" на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президенту
По словам президента, в мире есть много примеров, когда из-за вооруженных конфликтов уничтожается производственная инфраструктура, и один из них - удар российским "Орешником" по украинскому заводу "Южмаш".

"Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей, все готовились к ядерной войне. И вот "Орешник" нанес по "Южмашу" один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту. Я уже не говорю, сколько людей погибло", - сказал глава Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно.
